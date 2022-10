Sono passati mesi dall’ultima volta che abbiamo sentito parlare ufficialmente di Final Fantasy 16, e in molti si sono subito chiesti quando mai avremmo potuto rimettere gli occhi sul tanto atteso nuovo progetto di Square-Enix. Ebbene, se eravate tra gli appassionati in cerca di novità sul titolo siete stati appena accontentati, dato che giusto qualche istante fa è stato pubblicato in rete un nuovo corposo trailer che ci mostra tante novità sul mondo della sedicesima fantasia finale.

Il nuovo trailer, chiamato Ambition, si apre mostrandoci la mappa di quelle che saranno le terre di Valisthea; ovvero la landa che farà da teatro agli avvenimenti di Final Fantasy 16. Nel filmato, che ha una durata di quasi cinque minuti, possiamo assaggiare alcuni momenti tra gli abitanti dei vari regni e quelli che sono già alcuni dei personaggi principali che faranno parte di questa nuova epica avventura.

Le cinematiche la fanno da padrone in quest’ultimo filmato di Final Fantasy 16, andando a sottolineare ancora una volta un mood solenne ma anche molto cupo, fatto di rapporti tra personaggi e regni che paiono decisamente in bilico. Ad arricchire il tutto c’è anche una didascalia nella descrizione del video che recita quanto segue: “Sono trascorsi 1.500 anni dalla caduta dei nostri antenati e da allora Valisthea sta morendo lentamente. Mentre il giorno cede il passo al tramonto, l’oscurità si espande. La fiamma della Madre è solo un barlume. I margini muoiono e la gente si affolla intorno ai Cristalli Madre”.

Ancora una volta rimaniamo ammaliati dalla bellezza e dalla varietà che sembra essere in questo progetto, e questo nuovo trailer non può fare altro che aumentare l’attesa e l’entusiasmo attorno al sedicesimo capitolo principale di questa storica saga. Detto questo, il nuovo filmato si conclude ricordandoci che Final Fantasy 16 è atteso per l’estate 2023, lasciandoci ancora a mani vuote per quanto riguarda una data di lancio meglio specificata.