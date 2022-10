Da quando Square-Enix ha annunciato i propri piani riguardo a Final Fantasy 7, molti appassionati si sono trovati a interfacciarsi non solo al remake (lo potete acquistare su Amazon) del grande classico dell’era PlayStation, ma anche con tutta una serie di progetti paralleli. Uno dei più particolari è stato senza dubbio The First Soldier; un battle royale uscito lo scorso novembre solamente su dispositivi mobile. Ebbene, dopo nemmeno un anno di vita Square-Enix annuncia oggi che il titolo chiuderà presto i battenti.

L’annuncio è arrivato giusto questa mattina, con il profilo ufficiale di Final Fantasy 7 The First Soldier sui social che si è aggiornato con un post decisamene importante. Il team di sviluppo dichiara che il battle royale per dispositivi mobile cesserà ogni sua attività a partire dal prossimo 11 gennaio 2023. Di conseguenza chiunque proverà ad accedere al gioco oltre quella data non sarà in grado di giocare al titolo.

Le motivazioni che hanno spinto il team a prendere questa decisione sono state esplicate nello stesso post, dove viene spiegato che, nonostante tutti gli sforzi per offrire ai giocatori aggiornamenti frequenti con contenuti nuovi ed entusiasmanti, lo studio riconosce di non esser stato in grado di proporre l’esperienza che aveva in mente e quindi è stata presa la difficile decisione di terminare i servizi del gioco.

[End of Service Notice]

We are regretful to announce that we will be ending service for FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER at 07:00 UTC on January 11, 2023.

We would like to thank you all for all your support over the past year.https://t.co/XvNOVv2EVs#FF7FS pic.twitter.com/aNVI4iHle4

— FINAL FANTASY VII THE FIRST SOLDIER_EN|FF7FS (@FFVII_FS_EN) October 12, 2022