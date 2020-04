Final Fantasy 7 Remake omaggerà il gioco originale espandendolo, per il co-direttore

Ci siamo quasi, mancano sempre meno giorni al rilascio di Final Fantasy 7 Remake, uno dei titoli più attesi di questa prima parte del 2020. Nel corso dei mesi passati Square Enix è tornata diverse volte a parlare della propria opera e di come hanno deciso di suddividere l’intero progetto. In una recente intervista, il co-direttore del remake del settimo capitolo ha voluto spendere qualche parola riguardo a come il team abbia voluto omaggiare il gioco originale.

Il co-direttore di Final Fantasy 7 Remake, Naoki Hamaguchi ha dichiarato alla redazione di US Gamer che Square ha voluto attingere il più possibile al materiale originale, andando allo stesso tempo ad espandere il mondo di gioco. “C’è stato un momento in cui stavo cercando di distrarre i miei pensieri su cosa mantenere all’interno del gioco al fine di soddisfare le aspettative dei fan. Alla fine di tratta del remake di un tale titolo amato come Final Fantasy 7”.

Hamaguchi ha poi continuato affermando che “Ogni concetto del gioco è stato in qualche modo ampliato a partire dagli elementi già presenti all’interno del titolo originale. Credo che siamo stati in grado di produrre un gioco che lascerà un segno duraturo per quanto riguarda i remake in questo settore.”

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è atteso per il prossimo 10 aprile in esclusiva su PlayStation 5. Per i giocatori Xbox One e PC ci sarà da aspettare ancora un anno, quando il remake del settimo capitolo uscirà anche sulle altre piattaforme. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni del co-direttore di Final Fantasy 7 Remake?