Final Fantasy VII Remake Parte 2: annuncio nei prossimi mesi?

Final Fantasy VII Remake è stato senza dubbio uno dei titoli più amati dello scorso anno, tanto da meritarsi un posto tra le nomination per il Game of the Year 2021. L’opera ha dimostrato la capacità di Square Enix di reinventare un classico senza tempo giungendo però a semplici compromessi: Final Fantasy VII Remake è diviso in più parti, e il titolo rilasciato finora è soltanto quella iniziale. Dato che non ci sono ancora molte informazioni ufficiali riguardanti la seconda parte, molti giocatori stanno aspettando con impazienza un annuncio da parte di Square Enix.

Gli appassionati del mondo di Final Fantasy VII Remake saranno felici di sapere che delle novità riguardanti la seconda parte sono finalmente in arrivo. Per essere precisi, a luglio 2021 sarà pubblicato un libro intitolato Ultimania Plus, dedicato proprio al mondo del settimo capitolo della serie offrendo maggiori informazioni su di esso, sui personaggi, sulla narrazione e molto altro. La versione Plus presenta però anche un esclusivo Q&A con il co-director di Final Fantasy VII Remake, Motomu Toriyama.

Veniamo a sapere che egli parlerà di alcune “scene memorabili” e dello script di una scena particolarmente importante, offrendo alcuni indizi sul prossimo gioco della serie. L’affermazione è molto vaga e non si riferisce ad alcuna scena in particolare. Tuttavia, coloro che hanno giocato Final Fantasy VII Remake e il capitolo originale potrebbero già avere un’idea del momento cui Toriyama fa riferimento.

The FF7R Material Ultimania PLUS is a completely new book with different contents compared to the previously released Ultimanias.

Here are full details of what’s inside, including “clues leading to the next game.” Content on Yuffie’s DLC will also be in the book, out July 2021! pic.twitter.com/JqbcipeyoE

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 13, 2021