Final Fantasy X, X-2 e XII arrivano su Nintendo Switch e Xbox One: ecco le date ufficiali

Square Enix ha annunciato che tre capitoli della saga di Final Fantasy arriveranno presto su Nintendo Switch e Xbox One. Parliamo di Final Fantasy XII The Zodiac Age, versione riveduta del capitolo originale per PlayStation 2. The Zodiac Age è già disponibile su PlayStation 4 e PC e propone, tra i vari miglioramenti, una modalità accelerata (x2 e x4) e un sistema di potenziamento dei personaggi completamente rivisto. Il gioco sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2019.

Inoltre, il 16 aprile 2019 sarà distribuita anche la collection remaster di Final Fantasy X / X-2. Queste due versioni sono state realizzate inizialmente per PlayStation 3 e PlayStation Vita, per poi arrivare anche su PlayStation 4 e PC. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l’aiuto della bellissima invocatrice Yuna, tenta di salvare il mondo di Spira durante una fantastica avventura. Final Fantasy X-2 è ambientato due anni dopo il primo titolo e segue le vicende di Yuna, Rikku e Paine durante un’avventura piena di antichi segreti e potentissimi nemici da affrontare

Nel tweet qui sotto possiamo vedere un nuovo artwork realizzato da Akihiko Yoshida, character designer di Final Fantasy XII.

#FinalFantasy XII THE ZODIAC AGE is coming to #NintendoSwitch on 4/30! To celebrate, check out this beautiful new artwork by character designer Akihiko Yoshida. pic.twitter.com/Q5JttH9d1M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 10, 2019

L’annuncio dell’uscita dei vari capitoli di Final Fantasy era già stato fatto mesi fa, ma ancora non si conosceva una data precisa. Diteci, sfrutterete la vostra Nintendo Switch o la vostra Xbox One per (ri)vivere questi grandi giochi, oppure avete altro in mente per aprile 2019?