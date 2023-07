Final Fantasy XVI, l’importante action RPG di Square Enix, ha subito un calo considerevole delle vendite nella sua seconda settimana di lancio in Giappone, sollevando preoccupazioni per il futuro del gioco e del publisher. Secondo un articolo di Takashi Mochizuki su Bloomberg, questo calo potrebbe costituire un campanello d’allarme per Square Enix, che potrebbe essere costretta ad adottare misure correttive, tra cui possibili tagli di prezzo.

Recent FF sales in Japan, launch week to 2nd week. Excluding download sales: FF16 (2023): 336,027 to 37,763

FF7R(2020): 702,853 to 70,652

FF15 (2016): 716,649 to 72,545 Source: Famitsu — Takashi Mochizuki (@6d6f636869) July 6, 2023

I dati di vendita, basati principalmente sul mercato fisico, hanno rivelato un crollo del 90% nelle vendite di Final Fantasy XVI durante la sua seconda settimana di presenza sul mercato giapponese, rispetto alla settimana di lancio. Le vendite sono scese da 336.027 unità a soli 37.763. Anche le prevendite non sembravano essere state eccezionali, mettendo in luce un possibile problema per Square Enix. A essere onesti, comunque, anche i precedenti capitoli della serie erano scesi del 90%, ma le vendite (vista anche la natura multipiattaforma o comunque con base installata drasticamente più ampia) erano ben superiori.

Secondo Hideki Yasuda, un analista di Toyo Securities, questi risultati rappresentano un “fallimento” considerando la grande pubblicità che è stata fatta per il gioco. Yasuda suggerisce che l’unico modo per incrementare ulteriormente le vendite sarebbe quello di ridurre significativamente il prezzo del gioco. L’analista ritiene che il gioco si sia allontanato troppo dagli elementi che hanno reso famosa la serie Final Fantasy, allontanando così i giocatori.

È importante tenere conto del fatto che queste informazioni si basano principalmente sulle vendite fisiche in Giappone e potrebbero non riflettere appieno il quadro globale delle vendite del gioco, inclusi i download digitali e le vendite internazionali.

Che cosa ne pensate di questa situazione? A voi Final Fantasy XVI è piaciuto?