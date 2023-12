Siamo ormai in pieno clima natalizio, il 25 dicembre si avvicina sempre di più e, probabilmente, molti di voi potrebbero non avere il tempo di girare per i negozi o sfogliare gli shop online alla ricerca degli ultimi regali. Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo proposto svariate idee regalo, mentre in questo articolo ci siamo dedicati a preparare per voi una lunga lista di suggerimenti perfetti per amici e parenti che potrete acquistare anche all'ultimo minuto, e a meno di 15 euro!

Dai giochi da tavolo ai sempreverdi buoni regalo, passando per trucchi e puzzle, abbiamo cercato di proporvi prodotti adatti a diverse fasce di età e gusti, in modo che troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro a prescindere da chi sia la persona a cui dovrete fare il dono. Per assicurarvi che possiate ricevere i vostri ordini in pochi giorni abbiamo scelto come store di riferimento Amazon, il più rapido in assoluto per quanto riguarda le consegne.

Ovviamente, solo se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se, invece, non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis. Il periodo natalizio è, infatti, perfetto per provarlo, e in seguito potrete decidere se rinnovare l'abbonamento o se disdirlo senza alcun costo aggiuntivo.

Natale 2023: 10 acquisti last minute a meno di 15€

Borraccia termica

Il primo prodotto sotto i 15 euro che vi consigliamo è una borraccia termica, la quale rappresenta un regalo sempre apprezzato, a prescindere da chi sia il mittente. Si tratta, infatti, di una soluzione perfetta sia d'inverno per mantenere tè o caffè al caldo sia d'estate per evitare che le bevande si riscaldino. In particolare, vi proponiamo il modello di marca inox-Otto, realizzato in acciaio inox, dalla capienza di 500ml o addirittura 1L e disponibile in diversi colori, cosicché potrete accontentare i gusti di chiunque. Il design a doppia parete manterrà le bevande calde per 12 ore e fredde per ben 24 ore, mentre il tappo è 100% a prova di perdite, rendendola perfetta da portare con sé ovunque.

Puzzle "La Notte Stellata" Van Gogh

Uno dei regali di Natale più classici e intramontabili sono i puzzle, e in particolare ve ne consigliamo uno che ritrae l'iconico dipinto "La Notte Stellata" di Vincent Van Gogh. Composto da ben 1.000 pezzi, rappresenterà una forma di intrattenimento perfetta per un individuo singolo o per un'intera famiglia, mentre le dimensioni da completo sono di 68 x 48cm, rendendolo ideale da appendere in una parete e trasformarlo in un vero e proprio quadro.

Libro "Enigmi da risolvere mentre fai la Cacca"

Passiamo da un'idea regalo classica a una decisamente più originale e spiritosa: il libro "Enigmi da risolvere mentre fai la Cacca" è una vera e propria chicca che, oltre a strappare sicuramente un sorriso al suo destinatario, gli tornerà utile durante le ore passate in bagno. All'interno del volume troverà, infatti, tantissimi enigmi da risolvere di diverso tipo: dagli enigmi di logica a quelli matematici, passando per quesiti divertenti e persino labirinti, basterà una matita per rendere la pausa bagno più dilettevole.

Organizer Valigie 8 in 1

Se un vostro caro è spesso in viaggio apprezzerà sicuramente questo organizer per valigie, venduto a meno di 12 euro e amato da tantissimi utenti, tanto da aver guadagnato la targetta "Scelta Amazon", oltre a oltre 4.000 recensioni per una media di 4.5 stelle. Gli 8 pezzi di cui è composto il set permetteranno di organizzare al meglio i bagagli, risparmiando spazio e tenendo i propri vestiti, scarpe e oggetti personali più in ordine che mai. In particolare, sono presenti 3 astucci rettangolari, 2 sacchetti per le scarpe e 3 buste pensate per infilarvi gli abiti sporchi.

Set trucchi Zmile

I trucchi sono sempre un regalo apprezzato per una donna, ma possono essere molto cari. Non è questo, però, il caso per la trusse di marca Zmilem che con meno di 10 euro offre un'ampia varietà di trucchi; contiene, infatti, ben 16 ombretti, 8 creme lucida labbra, 8 illuminanti, 3 fard, 2 blush e 3 pennelli, fornendo tutto ciò che può servire per creare tantissimi makeup diversi. Inoltre, sono cosmetici interamente vegani, mentre la scatola si presenta bene ed essendo richiudibile è comoda da portare con sé durante i viaggi.

UNO Flip!

Nella nostra lista non poteva mancare un gioco da tavolo, e quello che vi consigliamo è UNO Flip!, una speciale variante dell'iconico gioco di carte. Come intuibile dal nome, la novità di questa edizione sta nel fatto che ogni carta può essere capovolta, rivelando un set di numeri e colori completamente diverso. Inoltre, sono presenti nuove carte azione che renderanno le partite ancora più coinvolgenti e competitive, come le carte "Pesca 5" e "Salta tutti". Perfetto per bambini dei 7 anni in su, ma capace di accendere la sfida anche tra gli adulti, UNO è, senza dubbio, uno dei giochi di carte più divertenti ed economici che ci siano.

Carte regalo PlayStation/Nintendo

Se la persona a cui desiderate fare un regalo è un videogiocatore e possiede PlayStation 4 o 5 oppure Nintendo Switch, la cosa migliore che possiate acquistare con meno di 15 euro è una card, rispettivamente, del PlayStation Store e del Nintendo eShop. Gli basterà, infatti, riscattare nello store il codice di download che gli consegnerete (magari stampandolo o scrivendolo in un bel biglietto), aggiungendo così il valore corrispondente al proprio portafoglio e sfruttandolo per acquistare i titoli che desidera.

Penna multifunzione 9 in 1

Non poteva mancare in questo elenco anche un dono dedicato ai tuttofare, per cui vi suggeriamo uno dei prodotti più amati in assoluto su Amazon. Si tratta di una penna multifunzione che, al suo interno, racchiude molto di più che quello che sembra: oltre a fungere, ovviamente, da penna per scrivere, può essere usata anche come apribottiglie, supporto per cellulare, bolla, righello, bilancia, cacciavite a croce e a testa piatta, torcia LED e persino come penna touch screen per lo smartphone o tablet. Tornerà, dunque, incredibilmente utile in svariate situazioni, dal bricolage casalingo ai viaggi.

Lavagna LCD cancellabile

Un'idea regalo perfetta per un bimbo è, invece, la lavagnetta cancellabile di marca Orsen: dotata di uno schermo LCD da 8.5", consente di scrivervi sopra tramite la speciale penna (inclusa nella confezione), senza alcun tipo di inchiostro e potendo poi cancellare tutto il contenuto premendo un semplice pulsante. Si tratta, dunque, di una soluzione ideale per evitare di sprecare diversi fogli di carta e colori per gli scarabocchi, consentendo ai bambini di liberare la propria creatività senza sporcare. In tal senso, è ottima anche per essere portata con sé al ristorante o in viaggio, ma anche per essere usata a scuola per segnare calcoli e note veloci.

Buono Regalo Amazon

Chiudiamo la lista con un regalo tanto semplice quanto impossibile da non apprezzare, ovvero un buono Amazon che il destinatario potrà spendere a proprio piacimento all'interno del marketplace. La comodità di Amazon è che, oltre ai tagli preimpostati di 10/20/30 euro consente anche di inserire un valore personalizzato, per cui potrete decidere quanto spendere e farvi recapitare a casa il buono in formato fisico, così da donarlo alla persona a voi cara. Dopodiché, basterà riscattarlo nel proprio account Amazon per aggiungere il valore del buono al proprio portafoglio virtuale, e sfruttarlo per pagare qualsiasi ordine.

