Fino a 200€ di sconto sui bundle Xbox One S e X sul Microsoft Store

Vi segnaliamo che sul Microsoft Store è disponibile un’ottima promozione che sconta numerosi bundle Xbox One con prezzi ribassati fino a 200 euro! L’occasione è davvero ghiotta, specie per chi non è ancora entrato nel mondo Xbox ma scalpita per poter mettere nel proprio salotto una delle straordinarie console della casa di Redmond.

I bundle sono davvero numerosi, e le promozioni riguardano sia quelli dedicati a Xbox One S, ovvero la versione “standard” della prodigiosa console, sia la versione X, ovvero la più recente e con hardware più performante, per un’esperienza di gioco a prova di 4K! I bundle, che vi permetteranno di acquistare una console pronta all’uso con incluso uno dei grandi titoli Microsoft e non solo, spaziano tra i vari generi, dalla consolidata esperienza racing di Forza Motorsport, al più recente Star Wars: Jedi Fallen Order, titolo tie-in della saga di Guerre Stellari, divertente e sorprendente, una vera e propria sleeping hit della fine del 2019. Il tutto con prezzi inferiori ai 300€ euro, ovviamente con gioco incluso!

I bundle in promozione sono numerosi e, come sempre, ci siamo prodigati nel segnalarvi quelli che sono – a nostro giudizio – i più interessanti. In ogni caso, vi consigliamo di dare comunque un’occhiata alla pagina completa dedicata alle offerte. Inoltre, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli non solo di questa chiusura d’anno, ma anche dell’anno che verrà. I canali Telegram sono quattro, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, siete pronti per lo shopping?

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!