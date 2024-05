Potente mini PC con Ryzen 9 e 32GB di RAM per meno di 600€. Non perdertelo!

Chi pensa che i mini PC non siano potenti, deve ricredersi! Il Beelink SER6 è la prova concreta che le alte prestazioni possono essere raggiunte anche con dispositivi ultra compatti. Dotato di un potente AMD Ryzen 9 6900HX e di 32 GB di RAM DDR5, questo modello sfida le convenzioni. Oggi, per di più, c'è un'occasione imperdibile su Amazon, che lo rende disponibile con uno sconto di oltre 100€, offrendo la possibilità di acquistarlo a 594,15€ anziché 699€.

Beelink SER6, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Beelink SER6 è una scelta eccellente per chiunque cerchi un mini PC potente e versatile. Grazie al suo processore AMD Ryzen 9 6900HX, con frequenze elevate fino a 4,9 GHz, e ai 32 GB di DDR5 RAM, è particolarmente adatto per gli appassionati di intrattenimento domestico, che richiedono un'esperienza fluida nella navigazione web, nello streaming video e, perché no, nel gameplay di titoli che non richiedono la classica potenza di una scheda video dedicata.

È inoltre ideale per studenti e per coloro che sono alla ricerca di una soluzione affidabile per le attività d'ufficio, grazie alla sua capacità di supportare tre display 4K, ottimizzando così l'efficienza del lavoro. Con un ampio spazio di archiviazione di 500GB M.2 SSD, espandibile fino a 4TB, offre poi ampie possibilità di memorizzazione per tutti i tipi di file e applicazioni.

Coloro che apprezzano anche una connessione internet veloce e stabile troveranno nel Beelink SER6 tutto ciò che cercano, grazie alla connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2 e una porta LAN Ethernet da 2.5 Gbps. Queste caratteristiche lo rendono quindi adatto per svariati ambienti di lavoro, dove una connessione affidabile è indispensabile.

Vedi offerta su Amazon