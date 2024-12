Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer | Recensione

Cosa c'è di meglio che divertirsi allenandosi? Se, come me, siete fan dell'allenamento fisico e magari avete giocato a Ring Fit Adventure, saprete quanto possa essere appagante svolgere la propria sessione di esercizio fisico quotidiana sfruttando le tecnologie che solo la console ibrida di casa Nintendo sa offrire.

Con l'uscita di Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer si aggiunge un ulteriore tassello alla già corposa pletora selezione di titoli pensati per far sudare i videogiocatori, in questo caso a suon di pugni. Parliamo del terzo capitolo della serie a tema boxe disponibile su Nintendo Switch, a sua volta erede della trilogia Shape Boxing per Wii, che vedrà la luce il 5 dicembre. L'opera introduce diverse novità rispetto ai capitoli precedenti, con l’obiettivo di rendere l’esperienza di allenamento più coinvolgente, personalizzata e accessibile.

Tra videogioco e allenamento

Una cosa è certa: c'è parecchio da sudare, nonostante parliamo di un gioco adatto a ogni tipo di utente, dai principianti agli appassionati di fitness; non dovrete, infatti, certamente essere esperti di kickboxing per riuscire a colpire in modo corretto l'aria - perché, in fin dei conti, è questo che vi viene richiesto -, mentre se siete abili nei giochi ritmici avrete sicuramente una marcia in più.

Allo stesso tempo, parliamo pur sempre di un videogioco, per cui, per quanto sia certamente utile per bruciare qualche calorie extra, non aspettatevi di ottenere grandi risultati in termini fisici se pensate di affidarvi unicamente a Fitness Boxing per perdere peso o mettere su muscoli. Al contempo, non si tratta nemmeno di un classico gioco ritmico, per cui non avrete una songlist vera e propria da cui scegliere un brano ed eseguirlo quando volete.

Lo scoglio della serie Fitness Boxing è, infatti, sempre stato quello di riuscire a conciliare l'elemento videoludico con quello puramente fisico, puntando più su quest'ultimo. Ebbene, nonostante l'introduzione di nuove modalità - di cui vi parlerò tra poco -, il titolo rimane essenzialmente un modo per allenarsi da casa e bruciare un po' di calorie in maniera diversa dal solito; non aspettatevi, dunque, un'esperienza rivoluzionata rispetto ai capitoli precedenti o capace di intrattenervi come qualsiasi altro videogioco.

Le novità di Fitness Boxing 3

Una delle principali innovazioni è la modalità Pratica ai guantoni, che permette di esercitarsi con combinazioni di colpi insieme all'istruttore, consentendo agli utenti di impostare il proprio ritmo e migliorare la tecnica. Si potranno scegliere, dunque, diverse tipologie di combo con varie difficoltà, così da performare meglio durante le sessioni classiche.

Inoltre, la nuova opzione Boxe da seduti rende il gioco più inclusivo, offrendo la possibilità di allenarsi comodamente seduti, una funzione pensata per chi ha esigenze specifiche o desidera approcciarsi all’allenamento in modo più rilassato. Troviamo poi la modalità stretching, gli esercizi singoli per l'allenamento libero, la modalità a due giocatori per tirare pugni in compagnia di un amico (sia con due coppie di joy-con che con uno a testa) e, infine, la routine giornaliera.

A tal proposito, il gioco vi proporrà ogni giorno tre tipologie di allenamento, dalla più breve e, quindi, meno impegnativa, alla più lunga e pesante. Starà a voi scegliere quale svolgere, mentre la difficoltà della sessione verrà aumentata in base alle vostre performance; insomma, più siete bravi più Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer vi farà sudare.

Pugni a ritmo di musica

Dal punto di vista musicale, il gioco presenta 30 nuovi brani strumentali, molti dei quali ispirati a celebri canzoni pop come "Ghostbusters" di Ray Parker Jr., "I was made for lovin' you" dei Kiss, "Bad Guy" di Billie Eilish, "Baby one more time" di Britney Spears e molte altre, così da offrire una colonna sonora più varia e motivante durante gli esercizi. Anche gli istruttori virtuali hanno ricevuto un aggiornamento: sei personaggi, quattro già noti e due completamente nuovi, sono completamente personalizzabili con outfit e acconciature differenti, offrendo agli utenti maggiore libertà di personalizzazione e coinvolgimento.

A livello tecnico, Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer è visivamente piacevole seppur mantenga uno stile grafico con animazioni pulite e semplici; il titolo si è dimostrato fluido durante tutte le mie sessioni, senza presentare bug o cali di frame. La localizzazione in italiano è ben eseguita, mentre si sarebbe potuto fare certamente di più per quanto riguarda la scrittura: gli istruttori ripetono (in inglese) sempre le stesse frasi durante gli allenamenti, diventando ripetitivi alla lunga e desiderando di poterli mutare.

Insomma, il nuovo Fitness Boxing non rivoluziona la serie, ma se non l'avete mai provata e desiderate provare un titolo che vi faccia sudare e divertire allo stesso tempo - magari in vista dei panettoni natalizi - potrebbe certamente fare al caso vostro.