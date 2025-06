Il mondo degli accessori per console portatili è spesso caratterizzato da prodotti ingombranti e poco pratici, ma l'ingresso di Belkin nel mercato Nintendo Switch 2 sembra voler ribaltare questa tendenza. L'azienda ha presentato una custodia che punta tutto su semplicità, funzionalità e protezione, piuttosto che sul design appariscente, offrendo una lezione che gli altri produttori dovrebbero studiare attentamente.

Laddove la proposta più accessibile è rappresentata dalla Travel Case, disponibile al prezzo di 29,99€, che si presenta come una soluzione elegante per chi cerca praticità senza spendere cifre eccessive. Realizzata con un guscio esterno in poliestere resistente e un interno morbido simile al velluto, questa custodia racchiude la Nintendo Switch 2 in uno spazio ottimizzato che tiene conto di ogni dettaglio ergonomico. Le rientranze negli angoli superiori sono state progettate specificamente per accogliere i trigger posteriori dei Joy-Con 2, dimostrando un'ottima attenzione ai dettagli.

Tre le colorazioni disponibili, che riflettono l'approccio sobrio dell'azienda al design. Nonostante la gamma cromatica limitata possa apparire conservativa, la scelta si allinea perfettamente con la filosofia minimalista che caratterizza l'intera linea di prodotti Belkin. Il peso contenuto rende questa custodia ideale per viaggi frequenti.

Una delle caratteristiche più apprezzabili della Travel Case è il sistema di storage per dodici cartucce di gioco, una soluzione che risponde alle esigenze concrete degli utenti che mantengono una collezione fisica di titoli. Il vano pieghevole dedicato alle cartucce si integra armoniosamente nel design complessivo, mentre la parte superiore interna presenta una rete a maglia che può contenere cavi, batterie aggiuntive e panni per la pulizia. La presenza di uno slot dedicato per Apple AirTag rappresenta un tocco di modernità particolarmente apprezzato da chi viaggia frequentemente e teme lo smarrimento dei bagagli.

Laddove, però, la Travel Case potrebbe sembrare solo un'altra custodia come tante, semplicemente più curata nei dettagli, è la seconda proposta di Belkin che si rivela tanto semplice quanto incredibilmente utile per chi si sposta frequentemente con la sua Nintendo Switch 2 (che potete trovare su Amazon se la state cercando).

Per chi necessita di maggiore autonomia, difatti, Belkin propone la Charging Case al prezzo di 69,99€, una versione "sotto steroidi" della Travel Case, che include una power bank da 10.000 mAh e un cavo di ricarica pensato per permettere di ricaricare la console durante i trasporti. Questa soluzione, per quanto più costosa, mantiene tutte le caratteristiche della versione base ma aggiunge un compartimento inferiore specificamente progettato per alloggiare la batteria esterna, oltre che la power bank. Il sistema di fissaggio tramite cavo dedicato permette la ricarica diretta della console quando è riposta nella custodia, mentre per ogni esigenza, si può rimuovere la power bank e usarla con gli altri device che normalmente ci portiamo dietro.

Immagine 2 di 2

Immagine 1 di 2

L'organizzazione interna rimane sostanzialmente identica alla Travel Case, con gli stessi dodici slot per le cartucce, lo spazio per AirTag e la rete superiore per accessori vari. L'incremento di peso è inevitabile ma contenuto, mentre la presenza della batteria integrata rappresenta una risposta concreta ai limiti di autonomia che caratterizzano la nuova console Nintendo. La mancanza di ricarica pass-through costituisce l'unica limitazione significativa di questo modello.

Entrambe le custodie Belkin si distinguono nel panorama degli accessori per la loro approccio anti-bulky, evitando l'eccesso di imbottiture eccessive senza compromettere la protezione. Il confronto con altri accessori per Nintendo Switch 2 è semplicemente ingiusto, visto che se da un lato si possono trovare custodie molto semplici a circa 10€ è ache vero che, non appena ci si addentra nelle soluzioni più costose, il rapporto fra qualità, prezzo e funzionalità della Charging Case di Belkin è semplicemente ottimo.

L'ingresso di Belkin nel mercato degli accessori Nintendo Switch 2 rappresenta quindi un esempio di come il design intelligente possa prevalere su molti altri aspetti. La Charging Case offre una soluzione concreta ai problemi reali degli utenti, dalla protezione durante il trasporto, all'ingombro ridotto della custodia fino alla gestione dell'autonomia della console, stabilendo un nuovo standard per il settore degli accessori per la nuova arrivata di casa Nintendo.