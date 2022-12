Lo scorso 8 dicembre il Playstation Store ha accolto una serie di nuove demo, rese scaricabili su PS4 e PS5 in via del tutto gratuita dalla sezione Demo Fest 2022. Fra queste troviamo sia titoli di rilievo, come Forspoken, sia lavori dall’anima creativa come Season: A letter to the future, o Thirsty Suitors.

Le informazioni ufficiali in merito ai nuovi download disponibili alla Demo Fest 2022 sono state condivise direttamente sul Playstation Blog, seguite da un’attenta introduzione e spiegazione dei videogiochi con cui gli appassionati possono, o meno, cominciare a relazionarsi. Forspoken (PS5) è sicuramente uno dei titoli più attesi di questa “infornata” : nella demo disponibile avrete la possibilità di muovere qualche passo all’interno del giardino acquatico di Avoalet, portando a compimento 5 obiettivi principali, confrontandovi anche un minimo con il sistema di combattimento e l’approccio ai vari nemici (ne abbiamo parlato anche nella nostra anteprima al titolo). Con Thirsty Suitors (PS4 e PS5) invece potrete avere un assaggio dell’immersione che questo titolo offre, confrontandovi con la vita privata del protagonista e affrontando un particolarissimo test della personalità mentre farete skateboard.

Season: A letter to the future (PS4 e PS5) è invece di tutt’altra pasta. Nella sua demo avrete un’anticipazione della ricercatezza artistica e della pacatezza alla base del suo mondo. Qui potrete muovervi un minimo con la bicicletta, documentando quello che vi circonda prima che un cataclisma spazzi via tutto. Bramble: The Mountain King (PS5) è un platform dal peso creativo piuttosto intrigante. Nella demo verrete introdotti ad alcune dinamiche centrali in quest’avventura che oscilla continuamente tra la natura e il terrore. You Suck at Parking (PS5), infine, è il titolo più scanzonato che potrete provare. Distribuito su più livelli, si tratta di un’avventura in cui dovrete guidare una piccola macchina in un mondo estremamente spericolato, giocando continuamente con la sua fisica.