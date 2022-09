In questi giorni si è tornati a parlare di Forspoken, e anche noi di Game Division abbiamo potuto mettere le mani in anteprima sulla prossima grande esperienza di Square-Enix e Luminous Production. Il gioco lo abbiamo visto in azione più e più volte in diversi video, ma la data di lancio è ancora abbastanza lontana. Nonostante questo, il titolo sta continuando a ottenere attenzioni, e lo stesso co-director del progetto ha recentemente dichiarato quanto potrebbe durare il viaggio di Frey all’interno di Athia.

Takeshi Tareda, il co-director di Forspoken, è stato recentemente intervistato dalla redazione di 3DJuegos, e tra le altre cose ha rivelato quanto tempo ci vorrà, mediamente, per arrivare ai titoli di coda del suo nuovo titolo. Tareda ha affermato che finire l’avventura dovrebbe richiedere ai giocatori circa 30/40 ore. Questo per quanto riguarda la storia principale, senza tenere conto di tutte le attività secondarie o le fasi d’esplorazione più approfondite nel mondo di gioco.

Durante la chiacchierata, Terada ha voluto anche menzionare che nel corso di tutta l’avventura proposta da Forspoken, saranno presenti anche molte missioni secondarie che non sono direttamente associate al destino del mondo di Athia. Queste attività secondarie terranno occupati i giocatori per diverse ore aggiuntive all’interno del gioco, il quale si presenta come un prodotto con tante cose da fare.

Della storia di Forspoken sappiamo ancora molto poco, ma il viaggio di Frey alla scoperta di questo nuovo mondo fantastico durerà sicuramente decine e decine di ore. Vi ricordiamo che la prima opera firmata Luminous Production uscirà il prossimo 24 gennaio 2023, con il titolo che sarà disponibile solamente sulle piattaforme PlayStation 5 e PC. Mancano ancora diversi mesi quindi, e per questo è molto probabile che il titolo tornerà a mostrarsi da qui all’uscita con nuovi contenuti legati al mondo di Athia e a tutto quello che ci attende.