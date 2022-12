Negli ultimi giorni gli appassionati sono tornati a parlare di Forspoken, la nuova esclusiva Playstation di Square Enix. L’utente di un forum è stato l’artefice delle nuove chiacchiere, sottolineando il fatto che il titolo stia uscendo con il pieno delle funzionalità Xbox Live, pur non essendo mai stato ragionato per altre console.

Fin dal suo annuncio Forspoken ha fatto riflettere gli appassionati di settore, data l’immediata specifica della sua esclusività con Playstation della durata di circa due anni. Il titolo uscirà sulla console di casa Sony, accompagnato anche da una versione PC disponibile al day one anche su Microsoft Store. È stata proprio questa seconda possibilità di fruizione ad alimentare tutte le riflessione ancora oggi ancora in corso, dato che questa versione del gioco supporterà anche i salvataggi Cloud e gli obiettivi Xbox.

Su Resetera, quindi, un utente ha aperto le danze iniziando proprio da questi specifici dettagli di pubblico dominio, mettendo in evidenza le circostanze particolari di Forspoken, e sottolineando l’assurdità di un’uscita sul Microsoft Store senza arrivare anche su Xbox Game Pass e console.

Trattandosi di “un videogioco pensato per PS5”, come è stato più volte ribadito, risulta quindi curiosa una pubblicazione del genere, evidenziando probabili motivazioni prettamente commerciali. Del resto l’esclusività dei videogiochi è una delle armi più forti che ad oggi le console hanno dalla loro parte, per compiere sul mercato. Da questo punto di vista non stupisce troppo una pubblicazione del genere, anche se le dichiarazioni in fase di lancio e le sue modalità sembrano scontrarsi a vicenda.

In questi giorni, se curiosi riguardo a Forspoken, è stata anche resa disponibile una prima demo del gioco (ricordandovi inoltre di passare anche a leggere il nostro provato del titolo).