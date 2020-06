Fortnite 13.20: tutte le novità dell’aggiornamento

È finalmente disponibile l’aggiornamento di Fortnite 13.20. Il Battle Royale di Epic Games ha ricevuto da poco la nuova patch che introduce diverse novità per Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Vediamo insieme in modo ordinato tutti i dettagli legati all’update ufficiale.

Fortnite 13.20 | Salva il Mondo

Partiamo dalle novità dell’aggiornamento di Fortnite 13.20 di Salva il Mondo, ovvero la modalità PvE. Si tratta di un aggiornamento abbastanza corposo che include nuovi personaggi, armi e missioni. Andiamo per gradi.

Serie d’incarichi

È disponibile la nuova serie d’incarichi “Il ritorno di Yarr” che ci permette di sbloccare il Direttore Riggs di Casa Base (più dettagli sul personaggio poco sotto). Ecco la descrizione ufficiale di Epic Games: “Lo spettro di Barbablake ha un po’ di difficoltà a integrarsi con gli altri pirati fantasma. Non ha nessuna leggenda a cui attingere e Ray vuole aiutarlo! Avventuratevi nel nuovo bioma Tropicale!”.

Inoltre, l’aggiornamento di Fortnite 13.20 rende accessibile la Serie d’incarichi “Mettiti in marcia”. Dovremo aiutare Quinn e compagni a trasmettere la Canzone dell’estate. Ci saranno però nuovi modificatori settimanali. Durante la prima settimana dovremo scortare il van e affrontare il modificatore. Al secondo turno dovremo fare attenzione all’accumulo di modificatori. “Mettiti in marci ci permette di sbloccare Jonesy Rex (più informazioni poco sotto).

La prossima settimana dovremo invece aiutare Crackshot a raggiungere la stazione radio, affrontando un nuovo modificatore. Ci permetterà di sbloccare Shotto Staccato, una nuova arma (più informazioni poco sotto).

Nuovi personaggi

Come detto, anche questa settimana l’aggiornamento di Fortnite 13.20 per Salva il Mondo include tutta una serie di nuovi personaggi, ognuno caratterizzato da vantaggi unici. Ecco la lista completa.

Direttore Riggs

Il Direttore Riggs, sbloccabile tramite la Serie d’incarichi “Il ritorno di Yarr”, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio Standard – Minaccia Diretta : +1 secondo alla durata di “Alla costruzione” per ogni eliminazione (massimo 10 eliminazioni).

: +1 secondo alla durata di “Alla costruzione” per ogni eliminazione (massimo 10 eliminazioni). Vantaggio Comandante – Minaccia Diretta+: +2 secondi alla durata di “Alla costruzione” per ogni eliminazione (massimo 10 eliminazioni).

Jonesy Rex

Jonesy Rex, sbloccabile tramite la Serie d’incarichi “Mattiti in Marcia”, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio Standard – Forza di dinosauro: +3% della tua attuale salute al danno del successivo colpo con armi a distanza, ogni secondo

Vantaggio Comandante – Fortnite di dinosauro+: +9% della tua attuale salute al danno del successivo colpo con armi a distanza, ogni secondo

Ramirez Squadra Speciale Triceratopo

Ramirez, disponibile nel negozio dell’evento dal 4 luglio alle 02:00 ora italiana, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio Standard – Vigore di dinosauro : cura il 2.125% della salute massima ogni 5 secondi

: cura il 2.125% della salute massima ogni 5 secondi Vantaggio Comandante – Vigore di dinosauro+: cura il 6.375% della salute massima ogni 5 secondi

Penny Patriota

Penny, disponibile nel negozio dell’evento dal 4 luglio alle 02:00 ora italiana grazie all’aggiornamento di Fortnite 13.20, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio standard – Violazione d’emergenza : quando il tuo scudo si esaurisce, ripristina il recupero di Scatto taurino. Valido ogni 12 secondi.

: quando il tuo scudo si esaurisce, ripristina il recupero di Scatto taurino. Valido ogni 12 secondi. Vantaggio comandante – Violazione d’emergenza+: quando il tuo scudo si svuota, azzera il recupero di Scatto taurino. L’uso successivo di Scatto taurino costerà 0 energia. Valido ogni 5 secondi.

A.C. Vecchia Gloria

A.C., disponibile nel negozio dell’evento dal 4 luglio alle 02:00 ora italiana, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio standard – Matrice dell’impossibilità : consumare un frammento di carica riduce il recupero di T.E.D.D.Y. ed Elettrotorre del 10% in più.

: consumare un frammento di carica riduce il recupero di T.E.D.D.Y. ed Elettrotorre del 10% in più. Vantaggio comandante – Matrice dell’impossibilità+: consumare un frammento di carica riduce il recupero di T.E.D.D.Y. ed Elettrotorre del 30%in più.

Jonesy Stelle e Strisce

Jonesy, disponibile nel negozio dell’evento dal 4 luglio alle 02:00 ora italiana, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio standard – Recupero munizioni assalto : armi d’assalto e mitragliette hanno il 24% di chance di recuperare le munizioni a ciascun colpo.

: armi d’assalto e mitragliette hanno il 24% di chance di recuperare le munizioni a ciascun colpo. Vantaggio Comandante – Recupero munizioni da assalto+: armi d’assalto e mitragliette hanno il 48% di chance di recuperare le munizioni a ciascun colpo.

Izza Preistorica

Izza, disponibile nel negozio dell’evento dal 11 luglio alle 02:00 ora italiana disponibile grazie all’aggiornamento di Fortnite 13.20, dispone dei seguenti vantaggi:

Vantaggio standard – Pelle dinosauro : +33 alla corazza quando lo scudo è esaurito

: +33 alla corazza quando lo scudo è esaurito Vantaggio Comandante – Pelle dinosauro+: +100 alla corazza quando lo scudo è esaurito

Nuova arma e Lama

È ora disponibile il Lama Da paura: scambiando 500 biglietti Mettiti in marcia potremo ottenere 4 eroi Da paura e 5 Stereo portatili esplosivi. Inoltre, sarà disponibile tramite la Serie d’Incarichi Mettiti in Marcia della prossima settimana l’arma Shotto Staccato, un fucile pesante automatico con notevole capienza, impatto e cadenza di tiro.

Nuovo pacchetto “Leader Squadra Metallo”

Da giovedì sarà disponibile anche una nuova serie di pacchetti Salva il Mondo. Il primo della serie sarà “Pacchetto Leader Squadra metallo”. Ecco cosa contiene:

Nuovo eroe

Progetto arma Papà Orso

Dorso decorativo Fiocco segnaletico

Sfide Leader Squadra metallo

Accesso a Salva il Mondo al prezzo di 20 dollari/euro

Le sfide permettono di ottenere fino a 1.000 v-buck, 500 biglietti Raggi X e un lama Tesoro troll leggendario. D’ora in avanti, inoltre, gli oggetti cosmetici non saranno più condivisi tra Salva il Mondo e le altre modalità: tutti quelli già disponibili, però, rimangono a disposizone. Inoltre, tutti i Fondatori paganti otterranno pacchetti Fondatore potenziati e sbloccheranno tutte le ricompense gratis. I possessori dell’Edizione definitiva avranno accesso a questo pacchetto e anche a 8.000 v-bucks.

Fortnite 13.20 | Modalità Creativa

Per quanto riguarda le novità dell’aggiornamento di Fortnite 13.20 dedicate alla Modalità Creativa, Epic Games ha annunciato che non ci sono aggiunte di alcun tipo, se non correzioni ai bug. Sono state corrette varie problematiche legate a:

Isole

Elementi di gioco

Armi e oggetti

Strumenti Creativa e Telefono

Prefabbricati e Gallerie

Dispositivi

Interfaccia utente e Social

Potete trovare tutti i dettagli relativi sul sito ufficiale di Epic Games.

Fortnite 13.20 | Battaglia Reale

Come sempre, Epic Games non ha indicato ai giocatori le novità ufficiali dedicate alla Battaglia Reale include nell’aggiornamento di Fortnite 13.20. Purtroppo per ora non ci è possibile cosa sia stato aggiunto o modificato, ma nel corso delle prossime ore di certo gli appassionati e i dataminer avranno modo di scovare in prima persona i cambiamenti. Aggiorneremo i dettagli di questo articolo appena saranno disponibili nuove informazioni.

