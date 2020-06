Fortnite va in vacanza: ecco le date della pausa della Stagione 3

Con l’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, gli appassionati del titolo di successo creato da Epic Games si stanno interfacciando con le diverse novità implementate nelle modalità del gioco. Sembra però che Epic stia già pensando a quello che accadrà nel prossimo futuro nel mondo virtuale della propria IP. Prima di andare avanti però la compagnia americana ha dichiarato di volersi prendere una pausa estiva.

Lo stop permetterà al team di sviluppo di prendersi qualche giorno di vacanza, durante i quali Fortnite non vedrà l’aggiunta di nessun nuovo contenuto e nemmeno di nessun aggiornamento o patch correttiva. Questo periodo di pausa da parte di Epic durerà dal 3 al 12 luglio, ed è già stato chiarito che anche i diversi eventi competitivi verranno messi in pausa. Saranno dieci giorni in cui i giocatori potranno ovviamente accedere al titolo, ma il supporto da parte di Epic verrà a meno.

È molto probabile che, come già accaduto l’anno scorso, prima della pausa estiva da parte di Epic il team voglia rilasciare un corposo aggiornamento prima di prendersi questa vacanza di una decina di giorni. L’ultima volta, Epic aveva rimpinguato il negozio di nuovi oggetti da proporre ai giocatori, così da tenerli occupati con qualche novità anche in assenza di un supporto diretto da parte della compagnia americana.

Non ci resta che capire meglio come intenderà approcciarsi Epic Games a questa pausa e che tipo di contenuti darà in pasto ai giocatori di Fortnite il team durante i dieci giorni di vacanza. Cosa vi aspettate dal futuro prossimo di Fortnite? Vi prenderete una pausa dal titolo anche voi o continuerete imperterriti a giocare per tutta l’estate? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.