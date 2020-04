Fortnite, l’evento Astronomical cela dei segreti sul ritorno della mappa originale

Sebbene la Stagione 3 del Capitolo 2 di Fortnite sia stata rimandata a giugno, continuano le speculazioni e le ipotesi econdo cui la prossima Stagione porterà con sè il ritorno della mappa del primo capitolo del battle royale tramite un evento. Secondo le informazioni che si hanno, Midas, il direttore dell’Agenzia, ha in mente di distruggere la mappa con il Dispositivo dell’Apocalisse, generando un uragano che devasterà la mappa.

Ma non solo: con l’arrivo dell’evento Astronomical, dedicato al concerto di Travis Scott, è stata aggiunta una nuova skin alquanto particolare, che presenta un globo con all’interno una mappa, molto simile a quella delle prime stagioni di Fortnite, e, durante lo svolgimento del concerto, i giocatori hanno avuto modo di notare la mappa del primo capitolo durante un effetto farfalla, lo stesso che si è verificato con l’esplosione del Cubo e con la creazione del Buco Nero, che ha segnato la “fine” temporanea di Fortnite per far spazio al Capitolo 2.

Dunque, perchè Epic Games dovrebbe mostrare la prima mappa di Fortnite? Si tratta di una semplice citazione, per far capire ai fan del titolo che tutti gli eventi sono collegati tra loro, oppure è un leak inserito volutamente dagli sviluppatori? Difficile a dirsi con certezza, anche se ormai i dataminer, i leakers e gli stessi giocatori sono convinti che prima o poi tornerà la mappa del primo Capitolo. Quel che resta da capire è se tale mappa sarà disponibile a rotazione assieme a quella già esistente, come accade ad esempio con Apex Legends, o sarà semplicemente legata ad una modalità specifica.

Durante la prossima settimana, Fortnite si aggiornerà alla versione 12.50, che sarà l’ultimo update che il titolo riceverà prima dell’arrivo della Stagione 3: non appena l’aggiornamento verrà rilasciato, staremo a vedere cosa riusciranno a trovare i dataminer nei file di gioco. Certo è che il ritorno di un “vecchio” Fortnite potrebbe portare con sè il divertimento e la semplicità che il gioco aveva alle sue origini, e che nel corso del tempo ha perso.