Fortnite: un “enorme” e misterioso evento è in arrivo per i dataminer

È passato un pò di tempo dall’ultima volta in cui Fortnite ha offerto un ottimo evento per la sua community. Certo, l’evento in collaborazione con Star Wars non è stato male, ma era un evento legato perlopiù al mondo di Star Wars stesso, piuttosto che inerente al battle royale.

L’ultimo e vero evento di Fortnite è stato in ottobre, quando i server di gioco sono stati chiusi per tre giorni per creare hype in occasione del Capitolo 2: nessun gioco prima d’ora ha mai tenuto un evento di tale portata. E ora, dopo l’aggiornamento 12.40, il dataminer Lucas7Yoshi ha portato alla luce nuovi segreti nascosti nei file di gioco, inerenti a quello che potrebbe essere il prossimo, grande evento di fine Stagione, chiamato “Jerky”, e si trova negli stessi file in cui erano stati inseriti il concerto di Marshmello e l’evento del Buco Nero.

MASSIVE: An event currently just called "Jerky" is in the works, relavant to previous tweet The playlist used for, the end, marshmello, etc was modified with the name "Jerky" "There's no goal score before the event. Hang out and have fun before the event starts." — Lucas7yoshi // leeaks (@Lucas7yoshi) April 15, 2020

a normal map for a skin with a internal id of "Hurricane" was added, not sure what this hurricane thing is but theres quite a bit of hurricane related files also 2 texture i think it might be the dude with the like stormy mask but with human skin?? idk pic.twitter.com/bWL0TYTqQu — Lucas7yoshi // leeaks (@Lucas7yoshi) April 15, 2020

Per il momento, Lucas7Yoshi è l’unico dataminer ad aver riportato tali informazioni, ma ha tenuto a precisare che potrebbe trattarsi di dati non certi, sebbene questa non sia la prima volta in cui il dataminer riesce a ricevere notizie prima degli altri. In passato, è stato anche uno dei pochi ad aver ricavato informazioni sulla mappa di Fortnite Capitolo 2, rivelatesi poi veritiere. In tutto questo, dai file è trapelato un nuovo elemento, identificato come una skin per un “Uragano”, in relazione all’evento Jerky. Questo è tutto quello che sappiamo per il momento: possiamo star certi che questo evento non arriverà prima di diverse settimane.

Tuttavia, sembra che questo evento si relazionerà agl indizi che abbiamo già da diverso tempo, come le botole nei pressi dell’Agenzia e il Dispositivo dell’Apocalisse su cui sta lavorando Midas. Volendo ipotizzare un nesso tra la skin “Uragano”, il Dispositivo dell’Apocalisse e le botole, possiamo immaginare che Midas scatenerà un enorme uragano sulla mappa di Fortnite tramite il Dispositivo, e le botole serviranno per proteggersi dalla tempesta, così come accade coi rifugi anti-uragano realmente esistenti. Che Midas voglia davvero distruggere la mappa per ricostruirne una nuova? Lo scopriremo soltanto quando arriverà il momento.