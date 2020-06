Fortnite: arrivano le automobili, i dettagli sui diversi modelli

Con la Stagione 3 cominciata da circa una settimana, sono ancora molteplici le novità che devono essere scoperte ed introdotte all’interno di Fortnite. Dopo la pausa estiva annunciata da Epic, e un nuovo concerto che vedrà salire sul palco virtuale artisti del calibro di: Diplo, Young Thug e Noah Cyrus, alcuni dataminer sembrano aver scovato la prossima aggiunta nel fortunato titolo sviluppato da Epic Games.

Stando a un nuovo leak pubblicato da FortTory, noto proprio per i post a tema Fortnite che rilascia sul suo profilo Twitter, le automobili saranno la prossima grande aggiunta all’interno del titolo battle royale. Non è la prima volta che al’interno di Fortnite vengono inseriti dei veicoli; prima delle automobili infatti era già possibile usare elicotteri o quad per spostarsi per in lungo e in largo per la mappa in tutta velocità.

Some information about the upcoming new vehicles, the cars. We'll have 4 types of cars. – ValetSmall FuelTankCapacity: 100.0

– ValetMedium FuelTankCapacity: 100.0

– ValetLarge FuelTankCapacity: 150.0

– DagwoodTruck FuelTankCapacity: 100.0 — FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) June 21, 2020

Entrando nello specifico di questo nuovo leak, è possibile leggere che i modelli di automobili che verranno aggiunti in Fortnite sarebbero ben quattro. Oltre all’estetica, questi veicoli avranno un serbatoio con una capacità specifica a cui i giocatori dovranno fare sempre molta attenzione se non vorranno rimanere a secco di carburante. Le automobili saranno queste quattro: la Valet Small, la Valet Medium e il Dagwood Truck che avranno la capacità del serbatoio da 100 litri, mentre la Valet Large avrà una capacità di ben 150 litri.

Al momento ci sono ancora diverse informazioni sulle automobili di Fortnite che sono avvolte nel mistero, ma di sicuro non appena Epic Games annuncerà il tutto in via ufficiale molte cose saranno decisamente più chiare. Cosa ne pensate dell’annuncio delle auto in Fortnite? Vi piace l’idea di girovagare per la mappa di gioco all’interno di un’automobile?