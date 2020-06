Fortnite, un bug bizzarro crea delle partite infinite senza Tempesta

Fortnite, come molti altri giochi presenti sul mercato, non è un titolo nuovo a bug e glitch di qualsivoglia natura. Ci sono bug divertenti che scaturiscono una grossa risata da parte dei giocatori che li hanno incontrati, altri invece sono nettamente più frustranti, specialmente se incontrati durante una partita competitiva, in cui l’integrità del gioco è fondamentale per garantire la vittoria del giocatore migliore.

Il bug analizzato in questione cade a metà tra il comico e il frustrante: un giocatore di Fortnite ha scoperto un bug che ha tenuto la Tempesta lontana dall’isola per oltre un’ora, creando così una partita praticamente infinita. Il giocatore ha continuato ad eliminare i suoi avversari come un match normale fino ad arrivare ad affrontare l’ultimo contendente per la vittoria. Si tratta di un bug rarissimo, in quanto è la prima volta che viene riportato un episodio del genere, sebbene secondo le prime voci sparse in merito, si tratterebbe di un evento legato alle azioni di Midas per l’evento del Dispositivo.

Il giocatore in questione, denominato “woofblah” si è anche dilettato a correre in lungo e in largo per la mappa alla ricerca delle armi di rarità mitica, dopo aver percorso ben 28km sulla mappa prima di eliminarsi da solo, per scoprire così che l’ultimo giocatore era nascosto in un cespuglio ai confini della mappa. Molto probabilmente, si tratta di un bug derivante dalle recenti modifiche attuate alla Tempesta, che ne hanno scaturito un malfunzionamento.

C’è da considerare tuttavia, come già espresso poco sopra, che si tratta della prima volta in cui un evento del genere viene documentato, in circa 3 anni dall’uscita di Fortnite. Tratteremo l’argomeno nuovamente, casomai si registri un altro fenomeno o si avranno delle novità al riguardo. Concludiamo informandovi che, a causa delle recenti proteste in America, la Stagione 3 di Fortnite capitolo 2 potrebbe essere rinviata ulteriormente.