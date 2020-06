Fortnite: la Stagione 3 verrà rinviata di nuovo?

Le proteste che stanno avvenendo negli USA in questi giorni portano la situazione americana a non essere sottovalutata, e quando accade un qualcosa di così delicato il tutto si espande anche verso altri campi come, per esempio, quello dell’intrattenimento. In questi giorni abbiamo già assistito a diversi rinvii di eventi videoludici che avrebbero dovuto prendere vita durante la settimana e non è da escludere che anche la Stagione 3 di Fortnite possa venire nuovamente posticipata.

È già successo una volta, quando Epic Games aveva dichiarato di aver bisogno di qualche giorno in più per mettere a posto gli ultimi dettagli, e permettere ai propri appassionati di godere al meglio della nuova terza Stagione del fortunato titolo. Mentre adesso, secondo la redazione di Forbes, un secondo rinvio potrebbe essere nei pensieri dalla compagnia per sostenere le proteste che sono in atto negli Stati Uniti d’America.

L’articolo di Forbes prende in considerazione tutti i rinvii annunciati in questi ultimi giorni, a partire dalla Stagione 4 di Call of Duty Warzone, le prossime stagioni di COD Modern Warfare e Mobile ma anche gli eventi digitali di Sony sui giochi di PlayStation 5 e quelli organizzati da IGN e CD Projekt RED per questo fine settimana. Stando a Paul Tassi, redattore di Forbes, il prossimo posticipo sulla lista potrebbe proprio riguardare la Stagione 3 di Fortnite, insieme all’evento Il Dispositivo.

Al momento Epic Games non ha rilasciato ancora nessun tipo di comunicato ufficiale, ed è tutto rimasto come annunciato qualche giorno fa. L’evento Il Dispositivo infatti dovrebbe cominciare sabato 6 giugno a partire dalle ore 20:00 (orario italiano) mentre la terza stagione inizierà l’11 giugno, a meno di nuove comunicazioni. Cosa ne pensate dell’ipotesi di Forbes? Credete anche voi che la Stagione 3 di Fortnite possa essere nuovamente rinviata?