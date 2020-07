Fortnite: svelata la data di aggiunta delle macchine?

Era già stato menzionato qualche tempo fa, quando alcuni dataminer avevano scoperto l’esistenza di alcuni file che suggerivano l’aggiunta delle automobili all’interno di Fortnite. Non era ben chiaro quando ciò sarebbe avvenuto, e nel corso dei giorni si era un pò persa di vista questa novità. Ora, un nuovo leak torna prepotentemente sulla questione; riportando in auge l’arrivo delle macchine e fornendo quella che sembra essere la data di rilascio di questa novità a quattro ruote.

Stando all’ultimo post pubblicato su Twitter dal noto leaker ShiinaBR, da sempre molto attivo sull’universo di Fortnite, sembra che le prime automobili saranno aggiunte nel titolo a partire dal prossimo 21 luglio. Questo avvenimento dovrebbe coincidere con l’aggiornamento che abbasserà ulteriormente il livello dell’acqua; probabilmente andando a creare nuovi sentieri percorribili proprio con le nuove vetture a quattro ruote.

Cars will be added to the game on July 21, according to a source at Epic Games who contacted @HappyPower.

It's also worth mentioning that the water drops to a lower level on this day, which gives the cars enough space to be useful in the first place.

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) July 5, 2020