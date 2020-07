Fortnite Stagione 3: Sfide della settimana 3 svelate

Fortnite Stagione 3 si avvicina alla sua terza settimana. Abbiamo da poco ricevuto l’aggiornamento 13.20, ottenendo molteplici novità legate alla Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Ovviamente, dobbiamo anche scoprire quali sono le nuove sfide settimanali. Per fortuna, come sempre, vengono in nostro aiuto i dataminer. Vediamo quali sono le sfide della settimana 3 di Fortnite Stagione 3.

Fortnite | Sfide Settimana 3

A differenza delle precedenti, in questa Settimana 3 Epic Games ha deciso di inserire otto sfide all’interno di Fortnite Stagione 3, invece delle solite sette. È ovviamente solo un bene, visto che ci permetterà di ottenere più punti esperienza. Ricordiamo comunque che quanto riportato è frutto di un leak, quindi potrebbero esserci cambiamenti prima del rilascio ufficiale. Vediamo però quali sono le sfide della Settimana 3:

Cerca Scrigni o Scatole di munizioni presso Brughiere Brumose (7)

Esegui eliminazioni presso L’Autorità (3)

Raccogli anelli fluttuanti prezzo Lago Languido (4)

Balla in cima alla Gru presso Pozzo Traballante (1)

Infliggi danni dall’interno del campo di grano presso Fattoria Frenetica (100)

Distruggi automobili entro 60 secondi dall’atterraggio dal Bus di Battaglia presso Corso commercio (2)

Fai atterrare un Choppa alla base di una ciminiera di Foschi Fumaioli (1)

Infliggi danni agli avversari presso Gattogril (200)

Ricompense delle sfide

Ogni sfida vi permetterà di ottenere punti esperienza, ovviamente. Ogni singola sfida vi donerà 35.000 PE, per un totale di 280.000 PE. Come detto, questa settimana c’è una missione aggiuntiva all’interno di Fortnite Stagione 3, quindi potremo guadagnare qualche PE aggiuntivo. Vi ricordiamo inoltre che è disponibile anche la guida per la Missione Segreta, che dona 25.000 PE extra (trovate il link in fondo all’articolo).

Come completare le sfide

Le sfide della Settimana 3 di Fortnite Stagione 3 sono tutte abbastanza dirette. Non ci sono particolari difficoltà in quanto richiesto da Epic Games. Come sempre, è necessario eseguire una serie di eliminazioni, infliggere danni e trovare scrigni. Far atterrare il Choppa presso Foschi Fumaioli potrebbe comportare qualche rischio, ma se non vi abbattono prima dell’arrivo alla location non dovreste avere problemi.

L’unica sfida che richiede un po’ più di ricerca è “Raccogli anelli fluttuanti prezzo Lago Languido (4)”. In questo momento è già disponibile la posizione dei quattro anelli, tramite leak: come sempre, le informazioni non sono ufficiali quindi potrebbero esserci dei cambiamenti entro il rilascio ufficiale della sfida. Possiamo comunque farci una prima idea di quel che ci aspetta nel video qui sotto.

