Fortnite: chi è Jules e che ruolo avrà nella Stagione 3?

Tra le diverse novità introdotte nelle ultime stagioni di Fortnite, uno degli aspetti più interessanti è di certo la trama. Non parliamo di un tipo di narrazione imprescindibile per godere del titolo di Epic Games, ma l’introduzione di alcuni personaggi chiave sta portando alla creazione e alla continuazione di una sottile narrazione che, di solito, ha un suo culmine all’interno degli eventi di fine stagione. Dopo Mida, nella Stagione 3 gli appassionati del battle royale di successo stanno facendo la conoscenza di Jules; ma chi è e che ruolo ha questo personaggio all’interno del gioco?

Jules, chiamata anche l’Ingegnere, è un membro delle Ombre; fazione apparsa per la prima volta in Fortnite durante la Stagione 2. La ragazza indossa una canottiera e presenta molteplici tatuaggi su quasi la totalità del suo corpo; i quali rappresentano diversi tipi di ingranaggi. Molti appassionati sono convinti che Jules in passato, abbia avuto una relazione sentimentale con Mida, dal momento in cui si poteva trovare una foto della ragazza nell’area Corso Commercio.

Sembra che tra i due personaggi qualcosa sia andato storto, ed è possibile che lo scontro tra gli Spettri e le Ombre, e la successiva inondazione di una grossa porzione dell’isola potrebbero essere due avvenimenti che hanno allontanato i due personaggi. C’è da dire che al momento mancano diverse informazioni alla storia, e per questo le teorie da parte dei giocatori di Fortnite sono molteplici. Secondo alcuni infatti, Mida e Jules potrebbero essere due fratelli, con la ragazza che cercherà di trovare un rimedio all’inondazione causata dall’evento Il Dispositivo.

C’è ancora molto da scoprire riguardo a questa nuova terza stagione di Fortnite, dei suo personaggi e soprattutto degli eventi che accadranno da qui al prossimo futuro. Cosa ne pensate del personaggio di Jules? Qual è la teoria che vi convince di più per il momento?

Fortnite | Guide e articoli

Se volete essere sempre aggiornati sull’universo sempre in espansione di Fortnite, queste nostre guide e articoli sapranno sicuramente tornarvi utili: