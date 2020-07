Fortnite: dove trovare i fuochi d’artificio di Captain America

Come accade ad ogni nuovo inizio di stagione di Fortnite, sono molteplici le novità che Epic Games va ad introdurre man mano all’interno del proprio titolo di successo. Dopo che la conformazione della mappa di gioco è stata nuovamente modificata, nuove sfide della settimana hanno preso il via durante gli scorsi giorni. A queste sfide, se n’è aggiunta da poco una nuova tutta dedicata alll’arrivo di Captain America.

Come è stato ormai confermato a più riprese, il primo vendicatore farà la sua apparizione in Fortnite insieme a tuta una serie di festeggiamenti dedicati al quattro luglio. Tra questi nuovo contenuti, ci sarà anche una sfida settimanale che impegnerà i giocatori nello scovare e accendere dei fuochi d’artificio in onore di Captain America. Si tratta di una sfida molto semplice e veloce da completare e in questa mini guida vi diremo come fare passo passo.

Prima di tutto, per completare questa nuova sfida, bisogna raggiungere l’area Lago Languido ed esplorarla fino a trovarsi davanti a tutti i fuochi d’artificio con cui interagire. Per completare il tutto non vi servirà altro che accendere i fuochi singolarmente man mano che li trovare all’interno della zona prestabilita. Una volta fatto tutto potrete ammirare in cielo l’apparizione di un grande fuoco d’artificio che forma lo scudo di Captain America.

Ormai l’universo di Fortnite sa aprendo i propri confini a sempre più eventi e personaggi derivanti da tutto il mondo dell’intrattenimento, e siamo sicuri che in futuro non mancheranno altre sorprese. Cosa ne pensate di questa sfida speciale dedicata al quattro luglio e a Captain America?

