Fortnite e COD Warzone non avranno successo in eterno

Senza alcuna ombra di dubbio, l’attuale generazione videoludica ha saputo portare sotto i grandi riflettori il genere dei battle royale. Non solo Fortnite e il più recente Call of Duty Warzone, ma anche diverse altre compagnie hanno voluto dire la loro su questa tipologia di giochi; EA con il suo Apex Legends o Ubisoft con il freschissimo Hyper Space ne sono soltanto alcuni esempi. Stando però a Jhon Romero, i battle royale sono destinati ad eclissarsi in futuro.

Il papà di DOOM, ne ha parlato durante una recente intervista con la redazione di IGN USA. Innanzitutto, Romero è fortemente convinto che i battle royale come Fortnite o Call of Duty Warzone non rappresentano quello che sarà il futuro degli FPS, ma si tratta solamente di una variazione su di un macro genere. Parlando di Warzone, Romero definisce l’esperienza ancora come un vero e proprio sparatutto in prima persona, ma distante dai canoni delle più classiche partite in stile Deatmatch.

“Titoli come Call of Duty Warzon e Fortnite non rappresentano una variante del più classico deatmatch. Non stiamo parlando di un nuovo genere di FPS, sono anch’essi degli sparatutto tradizionali. Questi giochi propongono mappe decisamente più ampie, un grande numero di avversari e una durata di una partita che può variare di volta in volta. Se vogliamo, alla fine si tratta di rimescolare delle regole già esistenti in passato soprattutto nei deatmach.”

Secondo Romero quindi, lo stile di gioco proposto dai battle royale non è altro che una variazione di quel che c’è stato prima nel genere degli sparatutto. Anche per questo, secondo il papà di DOOM, sia Fortnite che lo stesso Call of Duty Warzone non avranno successo in eterno. Cosa ne pensate del punto di vista di Jhon Romero riguardo i battle royale?

Fortnite e COD Warzone | Guide e articoli

Se non volete perdervi le ultime novità introdotte in Fortnite e COD Warzone, questi articoli dedicati possono decisamente fare al caso vostro: