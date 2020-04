Fortnite: Deadpool è il protagonista di un nuovo minigioco segreto

È una giornata densa di novità per i fan di Fortnite. Prima di tutto, è stato rilasciato l’aggiornamento numero 12.50, che ha introdotto una manciata di novità. Successivamente, grazie ai sempre attivi dataminer, abbiamo potuto scoprire che è in arrivo una nuova modalità con tanto di nuova mappa. Dopo aver scoperto le sfide, compresa quella segreta (con soluzione!), è tempo di trovare un altro segreto di Fortnite 12.50: un minigioco a tema Deadpool.

L’eroe Marvel, infatti, ha nel proprio nascondiglio un computer che, fino ad oggi, permetteva solo di vedere le sfide a lui dedicate. Ora, invece, possiamo usarlo per attivare un minigioco a tema sci. Potete vederne il gameplay in un video condiviso tramite Reddit, qui sotto.

Tutto quello che si deve fare, all’interno di questo minigioco, è far scendere il più possibile il personaggio dall montagna facendo attenzione a non farlo scontrare con gli alberi e, al tempo stesso, raccogliendo una serie di oggetti e sfruttando le rampe per saltare e aumentare il punteggio.

Non si tratta certamente di una novità che cambierà la struttura di Fortnite, ma è sempre interessante quando gli sviluppatori nascondono piccoli segreti. Diteci, l’avevate già scoperto oppure ne siete rimasti sorpresi?

Vi ricordiamo che all’interno del gioco sono presenti le skin di Deadpool, con le varianti senza maschera e X-Force. Per ora, pare che non ci siano altri costumi dedicati all’eroe mascherato in programma, ma è possibile che nelle prossime settimane Epic Games faccia una sorpresa ai fan.