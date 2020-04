Fortnite: Sfida Segreta “Disarma le armate di Gnomi e Orsacchiotti”, ecco la soluzione

Quest’oggi è finalmente arrivato il nuovo aggiornamento di Fortnite 12.50 che ha introdotto nuove (ma non molte) novità per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. I dataminer, inoltre, hanno svelato che è in arrivo una nuova mappa con una nuova modalità a tempo limitato. Tutto questo, però, ci interessa relativamente perché ora è il momento di completare le varie sfide; e perché non partire con il piene giusto completando subito la sfida segreta “Disarma le armate di Gnomi e Orsacchiotti” all’interno dell’isola di Fortnite?

Per completare la sfida segreta “Disarma le armate di Gnomi e Orsacchiotti” di Fortnite, non dovete fare altro che raggiungere la parte nord-est della location Foresta Frignante, sul confine del bosco, a sud-ovest dell’agenzia. Come potete vedere nel video qui sotto, troverete due schieramenti di “soldati” composti da Orsacchiotti e Gnomi da giardino. Tutto quello che vi resta da fare è avvicinarvi a interagire per disarmarle.

Si tratta quindi di una sfida molto semplice che è completabile in pochi minuti. Non vi resta quindi che lanciarvi nel punto più vicino possibile e trovare i due schieramenti. Questa sfida segreta è inoltre un “sequel” delle precedenti, sempre legate a Gnomi e Orsacchiotti.

Diteci, cosa ne pensate di questa sfida segreta di Fortnite? Trovare e disarmare le armate di Gnomi e Orsacchiotti vi ha divertito, oppure dalle sfide segrete vi aspettereste qualcosa di diverso? Quali novità vorreste vedere introdotte con la Stagione 3?