Fortnite x Star Wars, Epic tenta la strada della diplomazia contro i leak

L’evento di Fortnite in collaborazione con Star Wars è previsto ormai tra pochissimo dato che inizierà alle 20.00 di oggi, sabato 14 dicembre. Per evitare possibili leak, Epic, che in passato aveva mostrato pugno duro contro chi diffondeva informazioni in anticipo, sembra avere invece tentato la strada della diplomazia scrivendo una lettera proprio ai diretti interessati.

L’utente di Twitter Lucas7yoshi ha pubblicato uno screenshot del messaggio che sarebbe stato recapitato ai leaker. L’autore esordisce dicendo che Epic è venuta a conoscenza e ha apprezzato il fatto che, in occasione di altri eventi passati, i leaker abbiano volontariamente deciso di non anticipare nulla sui contenuti di Fornite. “Epic vi sta chiedendo con rispetto di avere a cuore l’enorme impegno che tantissime persone hanno messo per rendere l’evento unico nel suo genere – si legge – qualcosa che prima ad ora non è mai stato fatto in un videogioco e vi chiede di permettere agli utenti di vivere questa esperienza senza spoiler o leak”. Epic fa poi presente un altro aspetto, che suona più come un tentativo di scoraggiare possibili anticipazioni.

La casa di sviluppo, infatti, ha ricordato che l’evento vedrà il coinvolgimento di proprietà intellettuali di terze parti, ovvero Disney e Lucas Film, e ha aggiunto anche di “non avere controllo né tantomeno supervisione sulle eventuali azioni legali che potrebbero essere prese per far rispettare online i diritti delle loro proprietà intellettuali nel caso in cui alcune informazioni dovessero apparire prima del previsto”. Insomma, l’azienda avrebbe voluto chiarire che, in caso di leak, la faccenda potrà diventare molto più seria rispetto ad altri casi che hanno coinvolto Fortnite nel recente passato.

L’evento di questa sera prevede a partire dalle 20.00 la première di una scena inedita di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker nello schermo di Rapide Rischiose. Si tratterà di un evento che, oltre a mostrare alcuni contenuti inediti del film in streaming, dovrebbe permettere anche ai giocatori di affrontare delle sfide inedite e ottenere altrettante inedite ricompense.