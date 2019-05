Fortnite: guida alla sfida Trova due scorciatoie nascoste

In questa nuova guida vi mostriamo un video di come e dove trovare le scorciatoie per completare una delle nuove sfide di Fortnite.

Sul nostro sito trovate alcune guide sul famoso battle royale Fortnite, e dopo avervi riportato la guida su come comporre la parola “ONFIRE” grazie al nuovo evento a tema Jordan introdotto da non molto, chiamato Fai Centro in Centro, vi proponiamo un’altra guida. Questa volta la sfida da affrontare è quella di trovare le due scorciatoie nascoste all’interno del tracciato.

Come si può vedere dal video che vi avviamo riportato qui sotto, nella mappa della nuova modalità Fai Centro in Centro è possibile trovare in tutto quattro scorciatoie, ed è proprio in questo che consiste la sfida: riuscire a trovarne almeno due. La prima la si può trovare lungo il primo rettilineo sulla sinistra, sotto il primo furgone che si incontra: quello che si trova sotto il passaggio dei treni che permette di scendere nei sotterranei. La seconda scorciatoia si trova scendendo le scale dove si trova il poster delle patatine.

La terza scorciatoia invece si trova sotto forma di tombino, immediatamente dopo essere usciti dal percorso delle scale dove si trova la seconda scorciatoia. Mentre la quarta, nonché l’ultima scorciatoia, si trova subito dopo aver completato il primo tracciato sempre dritto. Vi ricordiamo che per poter completare la sfida vi basterà attraversare con successo almeno due delle quattro scorciatoie, che si possono trovare nella mappa.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine è possibile trovare anche una guida sempre aggiornata su tutti i Fortbyte noti all’interno della mappa di gioco di Fortnite, che trovate comodamente qui. Inoltre ci sono delle novità per quanto riguarda la zona Picco Polare, sembra infatti che un mostro si stia risvegliano, e novità riguardanti una nuova presunta arma di gioco.