Fortnite Fortbyte 31: dove e come trovarlo guardando un cratere meteoritico dall’alto

Il Fortnite Fortbyte 31 potrebbe non essere facile da trovare: ecco una guida che vi indica dove e come trovarlo guardando dall'alto un cratere meteoritico.

Fortnite, in questa stagione, si distingue per due elementi: le collaborazioni (come quella di John Wick e il rumoreggiato cross-over con Godzilla) e i Fortbyte, ovvero i collezionabili che proteggono il segreto della Stagione 9. Ora, è arrivato il momento di trovare il Fortnite Fortbyte 31, che si ottiene guardando un cratere meteoritico dall’alto. Come fare per trovarlo? Vi aiutiamo noi con questa nostra mini-guida.

Per iniziare, per trovare il Fortnite Fortbyte 31 dovete recarvi a Profondo Stantio, atterrando nella struttura che si trova a nord della location. Una volta lì, trovare un punto dal quale vedere il cratere dall’alto. Per aiutarvi nella ricerca del Fortnite Fortbyte 31, ecco a voi un video.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 31, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: