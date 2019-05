Fortnite: guida su come trovare le lettere “ONFIRE”

In questa guida vi presentiamo un video su dove è possibile trovare tutte le lettere per formare la parola ONFIRE all'interno di Fortnite.

Con il nuovo evento crossover dedicato al mondo del Basket approdato da poco all’interno del mondo di gioco di Fortnite, sono arrivate anche numerose sfide da compiere al fine di poter ricevere delle ricompense esclusive. Sulle nostre pagine vi abbiamo già riportato alcune guide su come completare le nuove sfide, come dove trovate Jonesy.

Adesso vi riportiamo un’altra guida dedicata alla nuova modalità Fai Centro in Centro, che per molti giocatori potrebbe rivelarsi un po’ complicata: come trovare tutte le lettere e ottenere la parola O-N-F-I-R-E. Per completare la seguente sfida nel modo più semplice e veloce vi basterà raccogliere le lettere che si trovano all’interno del percorso. Da come si può vedere nel video che trovate poco sotto, la prima lettera che è possibile trovare è la lettera O che si trova in basso a sinistra: dove si trova il campo da basket. La seconda, la N, si troverà nei piani sotterranei del secondo rettilineo.

La terza lettera, la F, è subito al di sopra della lettera N: in mezzo tra due furgoni di street food. La quarte lettera, la I, si troverà dopo aver percorso il terzo rettilineo: a fianco del tir. La penultima, ovvero la R, è posizionata vicino alle panchine dopo aver percorso il quarto rettilineo. Mentre l’ultima lettera, la E, può essere trovata dopo aver utilizzato la piattaforma di teletrasporto che conduce direttamente al piano superiore. Una volta raccolte tutte e 6 le lettere del percorso sarà possibile ottenere il dorso epico Coccola.

