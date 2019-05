Fortnite: statistiche di una nuova arma svelata grazie a un leak

Un recente leak ha svelato l'esistenza di una nuova arma che verrà introdotta il più presto possibile all'interno del mondo di gioco di Fortnite.

Dopo aver introdotto nel mondo di gioco di Fortnite il nuovo aggiornamento 9.10, i dataminer si sono subito messi al lavoro guardando tra i numerosi file di gioco per cercare di scoprire e dare qualche informazione in più sulle future novità in arrivo. Il nuovo leak spuntato in rete di recente fa riferimento a una nuova arma che verrà introdotta probabilmente in futuro: una nuova mitraglietta tattica/compatta.

Nelle informazioni trafugate troviamo anche le statistiche relative della presunta nuova arma, che punta molto sui danni e cadenza di fuoco. Di seguito trovate la lista completa di tutte le statistiche che sono note.

Statistiche nuova mitraglietta tattica/compatta di Fortnite:

Danno: 23

Cadenza di fuoco: 3.4

Caricatore: 20 colpi

Tempo di ricarica: 2.475 secondi

Range di fuoco: 4000

Durabilità: 99999

Danni critici: 0%

Probabilità di critico: 0%

Potrete trovare le caratteristiche dell’arma da questo tweet con una piccola immagine della presunta arma, purtroppo in bassa qualità. Per quanto riguarda l’arrivo della nuova arma attualmente senza nome, i dataminer hanno fornito anche una possibile data: durante il corso della prossima settimana e uscirà grazie a un minor update dell’aggiornamento 9.10. Speriamo non faccia la fine della Pistola a Tamburo tanto criticata anche da parte di streamer famosi come Ninja.

Intanto vi ricordiamo che sul nostro sito è possibile trovare anche una guida su dove trovare tutti i Fortbyte noti al momento, le sfide della settimana 3 introdotte da poco e una mini-guida su dove trovare Jonesy. Inoltre a Picco Polare stanno accadendo delle cose piuttosto strane, come frequenti scosse di terremoto che provengono dall’interno della grande montagna ghiacciata che si trova a Picco Polare.