Fortnite, in arrivo nuovi supereroi Marvel come skin?

Fortnite ormai è un meta-videogioco dove ogni azienda cerca di spingere il proprio brand. Già in passato abbiamo avuto alcuni personaggi Marvel giocabili come skin, ma secondo alcune voci sembra che il crossover tra la casa fumettistica e il gioco di Epic Games ancora non si sia esaurito con l’ultima infornata di supereroi pervenuti dal loro universo narrativo.

Mentre ancora stiamo osservando gli sviluppi dei leak relativi alle skin di Will Smith e di Chris Hemsworth, costumi non ancora pervenuti ufficialmente in Fortnite, c’è chi diffonde voci sul possibile arrivo di nuovi supereroi Marvel all’interno del gioco, come parte di una continua e duratura collaborazione tra Disney, Marvel ed Epic Games.

In particolare, un noto insider considerato affidabile avrebbe rivelato nel subreddit r/FortniteLeaks l’arrivo di Shang Chi come skin il 2 settembre, tra i tanti altri dettagli condivisi riguardo i prossimi eventi di Fortnite (incluso Mike Lowery interpretato da Will Smith). Il supereroe arriverebbe proprio in concomitanza con l’uscita del film del Marvel Cinematic Universe Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli del quale trovate una nostra recensione qui. Tra gli altri rumor chiacchierati nel subreddit si parla anche di Wenwu, altro personaggio del film interpretato dall’attore Tony Leung, ma anche di Carnage, altro personaggio appartenente al mondo Marvel, ma dal lato Sony, che pure sarà protagonista del film Venom: la Furia di Carnage.

Nei rumor si parla anche della skin del Cubo Kevin, ma soprattutto di una nuova dimensione di Fortnite, e qualcuno avanza l’ipotesi che si tratti del Sottosopra di Stranger Things, per sponsorizzare l’arrivo della Stagione 4. Infine, si parla anche di un evento generale di Fortnite chiamato Skyfire, qualcosa che ha a che fare con un conto alla rovescia che potrebbe avere risvolti interessanti con l’Ordine Immaginario o un invasione aliena. Nel frattempo, attendiamo che queste notizie vengano smentite o confermate ufficialmente.