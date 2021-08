Fortnite: Will Smith e Chris Hemsworth in arrivo?

Ormai i numerosissimi crossover di Fortnite non destano più sorprese; da personaggi videoludici come Kratos ad artisti come Ariana Grande passando per calciatori come Neymar e arrivando all’ultima aggiunta Wonder Woman, ora il gioco di Epic Games starebbe per annunciare l’arrivo delle skin di attori come Will Smith e Chris Hemsworth secondo quanto trapelato sulla rete.

A diffondere le voci sono stati noti insider che in passato ha rivelato parecchie skin di Fortnite prima del rilascio ufficiale. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, dunque, la presenza dei due attori potrebbe essere confermata nei prossimi giorni. Le skin di entrambi gli attori di Hollywood rappresentano due personaggi che i performer hanno interpretato nella loro lunga carriera di successo nel mondo del cinema.

La Skin di Will Smith è basata su Mike Lowrey, personaggio da lui interpretato nella celebre trilogia di film di Bad Boys. Nei film, Will Smith è parte di un duo con Martin Lawrence, attore che interpreta Marcus Burnett. Come potete vedere dal tweet presente nell’articolo, il modello di Fortnite ricalca esattamente le fattezze e il celebre vestiario del detective di Miami nella divisione narcotici. Mike Lowrey è un playboy ma anche un detective molto competente e talentuoso. Assieme alla sua skin di Fortnite, apparentemente verrà rilasciato anche una dance emote chiamata “Bim Bam Toi”, una canzone francese che ha partecipato all’Eurovision Song Contest del 2019. Potete osservare la skin di Will Smith ballare il brano in questa clip.

As spotted by @gameshed_, This "Dusty" skin is Chris Hemsworth's character from Extraction "Tyler Rake" One of the 100% guaranteed signs of this is the tattoo on the arm! pic.twitter.com/FBxGwQ24Va — iFireMonkey (@iFireMonkey) August 13, 2021

Chris Hemsworth invece approderebbe come skin di Fortnite con le fattezze di Tyler Rake, personaggio interpretato dall’attore nel film omonimo del 2020 che racconta la storia di un mercenario incaricato da un capo mafioso di salvare suo figlio rapito in Bangladesh. Seppure non sia visibile il volto dal modello pubblicato su Twitter, il vestiario e il tatuaggio sul braccio non dovrebbero lasciare spazi a dubbi. Mentre in questi giorni Fortnite ha annunciato una modalità di gioco molto simile ad Among Us, pare che stia per arrivare anche una skin di Morty dalla serie animata Rick & Morty.