Nel corso della giornata odierna, Microsoft ha annunciato una partnership con Epic Games per abilitare Fortnite a Xbox Cloud Gaming. A partire da oggi sarà possibile infatti giocare al popolare Battle Royale sfruttando lo streaming, su Android, iOS e iPAD OS, oltre che su PC Windows, senza nessun costo.

L’annuncio è arrivato tramite un comunicato stampa, pubblicato sul News Wire del brand dedicato al mondo dei videogiochi di Microsoft. “Come portate della nostra missione di portare gioia e il gaming a tutti i giocaotri, ovunque loro siano e rendere il tutto più accessibile intorno al mondo, sono felice di annunciare che abbiamo unito le forze con Epic Games per rendere Fortnite disponibile sui device supportati, gratuitamente grazie a Xbox Cloud Gaming (attualmente in beta) in 26 paesi”, si legge nel comunicato scritto da Catherine Gluckstein, Vice President and Head of Product di Xbox Cloud Gaming.

Per poter giocare a Fortnite sfruttando la tecnologia cloud di Microsoft sono necessari solamente due requisiti: un account Microsoft (requisito essenziale oramai anche solo per utilizzare Windows 10 e 11) e un device iOS, iPadOS, telefono o tablet Android e un PC Windows con un accesso a Internet. “Con nessuna installazione o membership richiesta, vi basterà visitare il sito di Xbox sul vostro browser e fare il login con il vostro account Microsoft”, si legge nel comunicato.

Fortnite è però solamente l’inizio. I prossimi passi di Microsoft sono infatti mirati a integrare altri giochi free-to-play su Xbox Cloud Gaming. “Qui in Xbox vogliamo rendere il gaming il più accessibile possibile a 3 miliardi di giocatori intorno al mondo e il cloud gioca un ruolo importante in questa missione”, ha concluso Gluckstein. Per poter provare il Battle Royale di casa Epic Games è possibile visitare questo indirizzo da uno dei device e browser supportati. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.