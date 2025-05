Fortnite bloccato nuovamente da Apple: i download falliscono in Europa

La battaglia legale tra Epic Games e Apple segna un nuovo capitolo con effetti che ora si propagano globalmente. Gli sviluppatori di Fortnite hanno annunciato che il colosso di Cupertino ha respinto la candidatura del popolare videogioco per il ritorno sull'App Store, estendendo il blocco anche al mercato europeo dove, fino a poco tempo fa, il gioco era disponibile attraverso piattaforme alternative. Questa decisione segna un'escalation in un conflitto che dura ormai da anni tra le due aziende, con ripercussioni significative per milioni di giocatori che utilizzano dispositivi iOS.

La situazione è particolarmente paradossale nel contesto dell'Unione Europea, dove il Digital Markets Act (DMA) aveva creato le condizioni per la distribuzione di Fortnite attraverso store alternativi come l'Epic Games Store e AltStore PAL. Nonostante la normativa europea miri esplicitamente a limitare il potere dei "gatekeeper" tecnologici come Apple, i giocatori europei si trovano ora nella stessa situazione dei loro omologhi americani: impossibilitati ad accedere al gioco sui loro iPhone e iPad.

Epic Games aveva recentemente ritentato l'approccio al mercato statunitense dopo una sentenza favorevole nella sua causa contro Apple, sentenza che proibiva alla società di Cupertino di limitare i collegamenti a sistemi di pagamento esterni, proprio uno dei punti centrali della disputa iniziata nel 2020. Per aggirare il blocco del suo account sviluppatore americano, Epic aveva tentato di utilizzare il suo account europeo per la sottomissione, strategia che evidentemente non ha prodotto i risultati sperati.

La comunicazione ufficiale di Epic Games sul social network X non lascia spazio a interpretazioni: "Apple ha bloccato la nostra submission di Fortnite, quindi non possiamo rilasciarlo sull'App Store statunitense o sull'Epic Games Store per iOS nell'Unione Europea. Ora, purtroppo, Fortnite su iOS sarà offline in tutto il mondo finché Apple non lo sbloccherà". Una dichiarazione che evidenzia come questa non sia più solo una questione commerciale ma un vero e proprio braccio di ferro tra visioni opposte dell'ecosistema digitale.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha intensificato la polemica sostenendo che il processo di revisione delle app di Apple sia stato "trasformato in un'arma dal senior management" dell'azienda. Sweeney ha inoltre denunciato come, mentre Fortnite rimane bloccato, imitazioni non ufficiali del gioco vengano regolarmente approvate per l'App Store, evidenziando quello che l'azienda percepisce come un trattamento discriminatorio.

Il caso solleva interrogativi fondamentali sul controllo che le piattaforme tecnologiche possono esercitare sui contenuti. Epic Games aveva inizialmente sfidato le regole di Apple nel 2020 implementando un proprio sistema di pagamento all'interno di Fortnite, aggirando deliberatamente la commissione del 30% richiesta da Apple sulle transazioni. Questa mossa provocò la rimozione immediata del gioco dall'App Store e l'avvio di una causa legale che continua a riverberare nel settore.

La vertenza ha assunto dimensioni che vanno ben oltre il caso specifico, diventando emblematica della tensione tra piattaforme dominanti e sviluppatori indipendenti. In Europa, il Digital Markets Act sembrava offrire una soluzione, imponendo ad Apple di consentire l'installazione di app da store di terze parti, ma l'attuale blocco dimostra come le normative, per quanto innovative, possano incontrare resistenze nell'implementazione pratica.

Non è ancora chiaro se il blocco in Europa sia stato imposto direttamente da Apple o se sia stata una decisione di Epic stessa in risposta al rifiuto americano. Quello che appare evidente è che, nonostante la presentazione di una nuova versione del gioco che includeva aggiornamenti programmati per un rilascio simultaneo su tutte le piattaforme, la strada per il ritorno di Fortnite sui dispositivi Apple rimane in salita, con milioni di giocatori che restano in attesa.