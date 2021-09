Fortnite: il popolare battle royale è finito in una lista nera

Ebbene sì, Fortnite è finito in una lista nera. Il popolare gioco di Epic Games che ha catturato le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo è andato incontro ad un caso che ha portato sia Epic che Apple in tribunale, e le questioni hanno impattato anche su alcuni aspetti del titolo.

Questa novità è stata resa nota dal CEO di Epic Games Tim Sweeney, il quale ha raccontato quanto sta per accadere a Fortnite in un suo ultimo post su Twitter. In breve, il popolare videogioco è stato messo in una lista nera da parte di Apple, e ci rimarrà fino al momento in cui la sentenza volgerà definitivamente al termine.

“Apple ha mentito, ha speso un anno intero a dire al mondo, alla corte e alla stampa che avrebbero accolto il ritorno di Epic sull’App Store a patto di averc accettato di giocare secondo le stesse regole di tutti gli altri. Epic ha accettato, e ora Apple ha rinnegato”, ha dichiarato Sweeney nel suo post su Twitter.

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users.

