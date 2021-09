Fortnite, in arrivo il crossover più improbabile di sempre

Epic Games ha le idee chiare su come far evolvere Fortnite. Dopo la skin di Venom (di cui vi abbiamo raccontato i dettagli nella giornata di ieri), oggi emerge un leak sui prossimi elementi di gioco in dirittura d’arrivo nel Battle Royale. E come avete potuto immaginare dal titolo, questa volta la collaborazione è con un brand decisamente atipico.

Al momento siamo ancora nel campo dei rumor e delle ipotesi ma il leak proviene da un datamining dei file di Fortnite, quindi salvo clamorose marce indietro è molto probabile che si realizzi nel corso dei prossimi giorni. Questa volta Epic Games ha collaborato direttamente con Hasbro, per introdurre all’interno del Battle Royale una serie di elementi cosmetici tratte dal popolare gioco di società Monopoly. Nel dettaglio, si tratta di ben 8 dorsi decorativi, tratti direttamente dalle pedine che si utilizzano per giocare in compagnia di amici e parenti.

Come è possibile vedere dal tweet, in Fortnite dovrebbero comparire gli 8 segnalini più famosi. Tra questi troviamo il T-Rex, Scottie Dog, Rubber Ducky, Hazel, Penguin, l’immancabile Racecar (ovvero la macchinina), Top Hat e la nave da battaglia. Il tutto con un colore argentato, che richiama ovviamente quello utilizzato dalle pedine reali. Non è ancora chiaro però se nel corso dei prossimi mesi la collaborazione si estenda, magari inserendo anche skin o elementi a tema ma i buoi rapporti tra Epic Games e Hasbro, che hanno portato anche alla creazione di diversi Monopoly fisici con le grafiche del Battle Royale possono lasciare qualsiasi tipo di porta aperta.

Fortnite has just collaborated with Monopoly in a bundle that includes 8 back blings! It will be available soon in the Item Shop. pic.twitter.com/UGqfZcveTP — Fortnite News (@Guille_GAG) September 24, 2021

Nei file di gioco, che è possibile vedere nel tweet presente poco più sopra, si afferma che questi nuovi dorsi saranno aggiunti nel secondo capitolo della stagione 8. Ovviamente, come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. La notizia infatti non è ancora stata confermata ed è lecito aspettarsi novità nel corso dei prossimi giorni.