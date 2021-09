Fortnite, disponibile la nuova skin di un celebre “antieroe”

Epic Games ha ufficializzato gli ultimi rumor in merito, inserendo la nuova skin di Venom in Fortnite. Come annunciato dal produttore, infatti, nel corso della serata italiana di ieri è ufficialmente disponibile il nuovo cosmetico, in collaborazione con Sony Pictures, per il lancio dell’inedito film.

Fortnite Venom

Come specificato da Epic Games, la nuova skin di Venom in Fortnite questa volta mette al centro anche Eddie Brock, ovvero il personaggio umano che ospita il patogeno alieno che lo trasforma nel più famoso antieroe della storia Marvel. ” Il nuovo costume Eddie Brock è ora disponibile sul Negozio oggetti. Quando avrai voglia di scatenarti, non dimenticare l’emote integrata di Venom per trasformarti nel protettore letale in persona: Venom”, le parole del comunicato che accompagnano la nuova skin.

Oltre al costume di Eddie Brock, Fortnite si dota di altri oggetti. Troviamo ad esempio il piccone Falce simbiotica, disponibile sia singolarmente che all’interno del bundle Venom. Il bundle Eddie Brock invece include oggetti vecchi e nuovi, incluso anche il costume del personaggio basato sul fumetto. Presente anche l’Emociton Merenda diversa, oltre che la Scia simbiotica e il deltaplano Vela simbiotica. C’è però una differenza rispetto al passato: questa nuova mossa è infatti, come detto poco sopra, in collaborazione con Sony Pictures per il lancio di Venom: La Furia di Carnage. Questo significa che la skin di Eddie Brock è stata sviluppata sul modello dell’attore che interpreta il personaggio, ovvero Tom Hardy.

Questa collaborazione è solamente l’ultima che ha coinvolto Fortnite e Marvel. Nel corso degli anni infatti sono stati aggiunti diversi personaggio dell’universo fumettistico e cinematografico della casa editrice statunitense. Tra le skin introdotte troviamo Gamora, Loki, Thanos, Ant-man, Vedova Nera, Ghost Rider e Daredevil. Ma Epic Games ha strizzato l’occhio anche a DC Comics e giusto un paio di mesi fa è stato introdotto Superman, anche qui in un bundle davvero esclusivo.