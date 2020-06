Fortnite Stagione 3: la mappa cambia, tutti i luoghi in arrivo

Settimane prima dell’arrivo della Stagione 3 di Fortnite, vari leak avevano svelato che Epic Games aveva intenzione di allagare l’isola del battle royale. Dopo l’evento Dispositivo e l’arrivo dell’aggiornamento 13.00, abbiamo scoperto che è proprio così: un buona parte della mappa è ora allagata. Si tratta però di un situazione temporanea. Nuovi leak hanno svelato che la mappa sta per cambiare ulteriormente e, sopratutto, hanno mostrato tutti i “nuovi” luoghi in arrivo.

Tramite Fire Monkey, noto dataminer di Fortnite, abbiamo modo di vedere tutti i luoghi che saranno reintrodotti nella Stagione 3 del battle royale, dopo che l’acqua sarà calata.

A Rapide Rischiose l’acqua ha danneggiato l’ambiente. Possiamo ad esempio vedere che sopra alcuni oggetti sono presenti delle alghe, inoltre alcune auto sono parzialmente sotterrate. Ecco le immagini condivise.

When the water lowers throughout the season here is what Risky Reels will look like: pic.twitter.com/zepjAjDksO

Non sarà possibile entrare nella Grotta fino a quando non sarà reintrodotta. Inoltre, pare che all’interno del “naso” sia presente uno scrigno con braccia, gambe e fauci, che ricorderà a molti un mimic di Dark Souls.

When the water lowers here is what the Grotto will look like:

It will have turned into a solid rock, impossible to ever go back inside of. pic.twitter.com/hTUkMx4ya9

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) June 17, 2020