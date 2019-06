Fortnite: cosa è successo al Vulcano? Ecco nuove immagini

Sull'isola di Fortnite stanno avvenendo strani eventi: cosa succede al Vulcano? Dove è finito il mostro di Picco Polare? Ecco le ultime novità.

Pare che questa settimana sarà molto impegnativa per i giocatori di Fortnite. Non solo ci sono sempre nuovi Fortbyte da scovare, ma è già stato confermato che con il prossimo aggiornamento avremo accesso a una nuova arma: il Revolver. Non è tutto qui, però. Il Vulcano è stato modificato.

Senza che fosse necessario alcun nuovo aggiornamento, la zona dell’Impianto a Pressione è stata ricreata. In questo momento la struttura è completamente di metallo e la forma fa pensare a una specie di arena di combattimento. Il cambiamento era probabilmente già incluso nei file dell’ultimo update, ma a quanto pare i dataminer non sono riusciti a scovarli prima della loro effettiva entrata in vigore. Possiamo vedere il nuovo aspetto del vulcano tramite alcune immagini condivise su Twitter.

Non è finita qui, però. Pare che i dataminer abbia comunque trovato qualcosa di nuovo all’interno delle linee di codice: tre poster, in stile propaganda. Queste immagini dovrebbero essere legate all’evento “Cattus”, termine con il quale si fa riferimento al mostro che si trovava sotto Picco Polare. Potete vederle qui sotto.

The updated Pressure Plant design was found in an encrypted pak file along with these 3 "fortnite_propaganda" images: pic.twitter.com/5J8ecjN9Mm — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) June 25, 2019

Il mostro di Picco Polare, dopo essere fuggito dalla zona innevata, si è inabissato in mare portando con sé il Castello di Picco Polare. Pare che la creatura abbia arrecato distruzione in vari punti della mappa di gioco, in particolar modo a Spiagge Snob e Parco Pacifico. Non ci resta che attendere novità sugli eventi, senza dimenticare che dovrebbe presto arrivare una collaborazione con Stranger Things.

Cosa ne pensate di tutte queste novità?