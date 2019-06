Fortnite: il nuovo revolver arriverà con il prossimo aggiornamento

All'interno di Fortnite arriverà una nuova arma: il Revolver; dopo le informazioni dei dataminer, arriva la conferma ufficiale di Epic Games.

Fortnite non si ferma mai. Epic Games non si accontenta di offrire, giorno per giorno, un nuovo Fortbyte, ma promette sempre qualche novità sostanziosa ogni settimana. Di aggiornamento in aggiornamento, vengono messe in magazzino vecchie armi e introdotte di nuove. I dataminer si aspettano regolarmente qualche annuncio in tal senso e ricercano nelle linee di codice un riferimento a qualcosa di ancora non svelato. Uno dei loro ultimi ritrovamenti parlava del Revolver: ora, Epic Games ha confermato l’arrivo di questa nuova arma.

Il prossimo aggiornamento di Fortnite, in arrivo questa settimana, conterrà infatti questa nuova pistola di grosso calibro: non sappiamo il giorno esatto dell’update, ma normalmente viene reso disponibile tra il martedì e il giovedì. Già ora, però, sono state svelate tramite un leak anche delle sue caratteristiche. Per iniziare, pare che abbia un caricatore da sei proiettili. Il danno alle strutture dovrebbe essere di 60 nella versione base, salendo a 63 per la versione epica e a 66 per la versione leggendaria. La ricarica completa invece si assesterebbe su circa due secondi.

Il Revolver, però, non è l’unica arma che era stata scoperta dai dataminer. In rete sono circolate molte informazioni su un Fucile Pesante a Tamburo che dovrebbe avere un caricatore di grandi dimensioni e un rateo di fuoco sostenuto. Questa seconda arma potrebbe arrivare con l’update della prossima settimana.

Le novità quindi non dovrebbero mancare, visto anche che gli appassionati si aspettano l’arrivo di un evento cross-over con Stranger Things nel quale dovrebbe essere coinvolto in qualche modo il Demogorgone, probabilmente sotto forma di skin. Diteci, cosa ne pensate di tutte queste ultime novità?