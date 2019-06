Fortnite Fortbyte 43: dove e come trovarlo dentro un chiosco Bananita

Il Fortnite Fortbyte 43 è disponibile: ecco dove e come trovarlo indossando la mantella banana all'interno di un chiosco Bananita.

Mentre il mondo del competitivo prosegue nella World Cup (ma senza Ninja!), noi giocatori del battle royale di Epic Games dobbiamo dedicarci al nuovo Fortnite Fortbyte 43 che ci attende all’interno di uno chiosco Bananita. Vediamo insieme in questa guida dove e come trovare il Fortnite Fortbyte 43.

Per iniziare, dovete andare a Neopinnacoli indossando la mantella banana ed entrare nel chiosco Bananita che si trova a sud ovest della zona. Non è particolarmente difficile da individuare, in quanto si trova nell’angolo della stanza ed è perfettamente visibile, ma ecco a voi un video che vi aiuterà a localizzare il Fortnite Fortbyte 43.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 43, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: