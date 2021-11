Forza Horizon 5 non è ancora uscito e ha già numeri impressionanti

Sebbene il lancio ufficiale di Forza Horizon 5 sia domani 9 novembre, molti giocatori stanno già vivendo in prima persona la nuova avventura su quattro ruote di Playground Games. In molti, infatti, stanno popolando le strade del Messico grazie all’accesso anticipato della nuova esclusiva targata Xbox Game Studios, tanto che il nuovo titolo automobilistico sta già facendo segnare dei numeri impressionanti anche se il day one ufficiale del gioco è domani.

Stando a quanto è emerso grazie alle statistiche di gioco, circa 800.000 giocatori stanno già giocando al nuovissimo Forza Horizon 5 in accesso anticipato. Per accedere a tale versione del titolo serviva acquistare l’edizione Premium dal costo di 99,99€, e che oltre all’accesso in anticipo al gioco offre ai giocatori una serie di contenuti extra come: un pacchetto di benvenuto, il Pass Auto, la sottoscrizione Forza VIP e due espansioni.

Chiunque abbia provato il gioco ne è rimasto folgorato, tanto che sia pubblico che critica non si sono tirati indietro dall’elogiare il quinto capitolo di questa saga automobilistica. Come nei capitoli precedenti anche Forza Horizon 5 conterà su un parco d’auto molto ampio e ricco di veicoli di ogni tipo; dalle supersoniche supercar, alle auto da gran turismo fino a raggiungere buggy o pick-up adatti per correre sullo sterrato.

Ricordiamo che il lancio ufficiale di Forza Horizon 5 è atteso per domani 9 novembre, quando il titolo targato Playground Games debutterà sulle piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass potrete fare vostro il titolo senza ulteriori costi aggiuntivi a partire da domani, quando il gioco debutterà anche sul servizio in abbonamento di Microsoft.