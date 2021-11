Forza Horizon 5 è spettacolare, anche a confronto con il mondo reale

Forza Horizon 5 è un titolo spettacolare, soprattutto per quanto riguarda il comparto grafico, realistico come pochissimi altri. Ve ne avevamo parlato anche nella nostra recensione, evidenziando la bellezza degli scenari creati da Turn10 e Playground Games. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits, colpito dalla bellezza del gioco, ha voluto confrontare la qualità grafica di Forza Horizon 5 con il mondo reale. Come possiamo vedere dal video di seguito, l’opera non è poi così dissimile dalla realtà e anzi, se guardassimo solo delle foto, sarebbe difficile definire quale appartiene a un videogioco.

ElAnalistaDeBits ha confrontato alcuni dei luoghi caratteristici di Forza Horizon 5 per confrontarli con quelli realmente esistenti, tra cui soprattutto città, monumenti storici e altre aree. Come possiamo vedere dal video di seguito, oltre a scoprire la bellezza di luoghi iconici del Messico come la chiesa della Santìsima Trinidad o il Castello di Santa Cecilia, capiamo anche quanta attenzione Playground Games ha riposto nella realizzazione degli scenari e la cura minuziosa anche del più piccolo dettaglio.

Un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate da tre mesi è il modo perfetto per giocare a Forza Horizon 5.

Vedere quanto gli sviluppatori si siano impegnati nella realizzazione di monumenti storici fa capire molto bene quando sia stato importante per loro mantenere Forza Horizon 5 fedele ai luoghi da cui prende ispirazione, oltre che a realizzare un comparto grafico fotorealistico come pochissimi altri. Anche questi sono i motivi per cui, secondo molti, è uno dei migliori giochi di corse del 2021, tanto che anche Sony lo ha elogiato di recente..

Peraltro, sembra che anche l’impianto audio e la colonna sonora siano degne di rispetto, con brani di artisti di grande livello presenti nel gioco. Ricordiamo ai lettori che Forza Horizon 5 sarà rilasciato su Xbox One, Xbox Series X, Series S e PC il 9 novembre 2021. Inoltre, sarà disponibile al lancio anche nell’enorme catalogo di Xbox Game Pass. Fateci sapere commentando in calce se lo avete prenotato o se ci giocherete grazie al servizio di Microsoft.