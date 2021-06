Forza Horizon 5: tornano le stagioni, ma con una novità

La conferenza digitale Xbox e Bethesda di questo E3 2021 ha messo in mostra una varietà di grandi titoli davvero impressionante, la maggior pare dei quali in arrivo direttamente su Xbox Game Pass dal day one. Uno di questi è Forza Horizon 5, il quale si è mostrato con un trailer a dir poco mozzafiato. Ora che il titolo è stato annunciato, è il momento di scoprire le prime informazioni a riguardo, comprese nuove e vecchie meccaniche che faranno capolino in questa quinta iterazione della saga.

All’interno di una recente intervista rilasciata alla redazione di IGN, Il direttore creativo di Forza Horizon 5, Mike Brown, ha confermato che le stagioni faranno un loro ritorno all’interno del quinto capitolo della saga Horizon. Introdotta in Forza Horizon 4, questa meccanica ha visto l’intera mappa spostarsi di stagione in stagione ogni settimana, cambiando in modi molto differenti la mappa e il terreno a seconda che fosse primavera, estate, autunno o inverno.

In Forza Horizon 5, però, le stagioni funzioneranno in un modo abbastanza differente rispetto al quarto capitolo. In Forza Horizon 4 se nevicava in una parte della mappa, anche il resto dell’ambientazione di gioco era cosparsa di neve. La geografia del Messico è estremamente diversa e soprattutto maggiormente variegata rispetto a quella del Regno Unito, per questo le diverse zone della mappa del gioco subiranno diversi agenti atmosferici.

“Ci saranno ancora le quattro stagioni, ma ciò influenzerà i diversi biomi in modi diversi. Ci saranno tempeste polverose nella stagione secca, si verificheranno tempeste tropicali nella stagione delle tempeste in autunno. Quindi ci sono questi grandi, enormi eventi meteorologici che potranno verificarsi anche in base alla stagione in cui si troveranno i giocatori” ha raccontato Mike Brown. Vi ricordiamo che Forza Horizon 5 uscirà il prossimo 9 novembre su Xbox Series X|S e PC.