FromSoftware, creatore di Dark Souls, è al lavoro su due nuovi giochi

FromSoftware, nel corso dell’anno, è stata sulla bocca di tutti per un argomento in particolare: Sekiro: Shadows Die Twice, ovvero l’action-adventure in arrivo a marzo 2019. In forma minore, si è parlato anche di Déraciné, l’avventura VR dai toni poetici (che abbiamo recensito per voi). Pare però che la compagnia sia impegnata anche su altri fronti.

Tramite un’intervista rilasciata per 4gamer (e tradotta da Gematsu), scopriamo che Hidetaka Miyazaki – creatore di Demon’s Souls, Dark Souls e Bloodborne – ha affermato che la compagnia ha ben due giochi ancora non annunciati in lavorazione. Pare però che i fan dovranno attendere un po’ per poterne scoprire i dettagli. L’unica rivelazione di Miyazaki è che si tratta di opere sullo stile dei precedenti lavori di FromSoftware.

A questo punto siamo costretti a muoverci nel campo delle speculazioni. Ovviamente è facile pensare a un nuovo souls-like, magari con una componente GDR marcata come quella di Dark Souls. Non dobbiamo però scordarci che FromSoftware è anche creatore di Armored Core, serie sulla quale Miyazaki stesso ha lavorato. Un ritorno dei mecha è sicuramente possibile.

Per ora non possiamo scoprire di più e certamente non verranno rivelate informazioni prima dell’uscita di Sekiro: Shadows Die Twice, fissata per il 22 marzo 2019. Speriamo che nel corso del prossimo anno ci permettano di sbirciare nei loro progetti!