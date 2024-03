Dark Souls ArchThrones è disponibile, come provare la demo dell'incredibile mod

Vi ricordate di Archthrones? Si tratta di una mod fan made di Dark Souls 3 di cui vi avevamo parlato un po' di tempo fa. Ecco, dopo anni di sviluppo, la produzione ha raggiunto un importante traguardo con il rilascio di una demo giocabile su Nexus Mods. La base è tratta da Dark Souls 3 ma con influenze da tutto il catalogo di FromSoftware, questo mod promette di riportare in vita l'universo di Dark Souls in modo incredibile, anche considerando i valori produttivi.

Archthrones si presenta come una reinterpretazione dell'universo di Dark Souls, prendendo spunto dalla struttura dei livelli di Demon's Souls e attingendo dalle meccaniche di combattimento, armi e armature di Elden Ring e Sekiro. Il risultato è strabiliante, soprattutto per i fan dei giochi Soulsborne, che possono godere di nuovi boss, nuove location, e una vasta gamma di armi, armature e incantesimi originali. In totale, si tratta di circa 38 ore in più di gioco.

Non appena è emersa la notizia della demo di Archthrones, la community di Dark Souls ha dimostrato un entusiasmo travolgente. La pagina del mod su Nexus Mods ha registrato oltre 80.000 visualizzazioni e più di 18.000 download della demo in pochi giorni.

Con il successo di Elden Ring, è chiaro che la richiesta di giochi ambientati in mondi dark-fantasy medievali rimanga alta tra gli apassionati. Si può dire che Archthrones soddisfa questa domanda, offrendo una nuova avventura nel mondo di Dark Souls ed è incredibile vedere che cosa sono in grado di fare dei giocatori con un gioco che amano.