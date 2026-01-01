10 curiosità su Amiga 500 (5 di 10)

L'espansione a "botola" e i Sidecar

Il design dell'Amiga 500 prevedeva una caratteristica molto amata dagli smanettoni: la "trapdoor" (botola) situata sul fondo del computer. Questa apertura permetteva di espandere la memoria RAM del sistema, portandola solitamente dai 512 KB base a 1 MB. Questo "mezzo megabyte" aggiuntivo era vitale: molti dei giochi più avanzati e dei software di produttività richiedevano 1 MB per funzionare correttamente o per evitare i continui caricamenti dal drive floppy. Ma le espansioni non si fermavano lì. Sul lato sinistro dell'A500 era presente un connettore a 86 pin coperto da uno sportellino plastica. Qui potevano essere collegati i cosiddetti "Sidecar" o espansioni laterali: dischi rigidi esterni (come il famoso A590), controller per CD-ROM, o persino dei veri e propri emulatori hardware che permettevano all'Amiga di comportarsi come un PC IBM compatibile. Questa modularità permise all'Amiga 500 di sopravvivere molto più a lungo di quanto previsto, adattandosi alle esigenze di un mercato che evolveva rapidamente. Gli utenti potevano iniziare con una macchina base per giocare e, col tempo, trasformarla in una workstation seria aggiungendo componenti. Questa flessibilità, unita alla semplicità di installazione (bastava inserire il modulo e accendere), rendeva l'A500 un sistema incredibilmente amichevole, lontano dalla complessità delle schede ISA dei PC che richiedevano spesso la configurazione manuale di ponticelli e IRQ.